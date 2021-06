La Roma affronta l'Atalanta nel primo turno delle Final Six del Campionato Primavera 1: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ROMA-ATALANTA PRIMAVERA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Atalanta Primavera

Roma-Atalanta Primavera Data: 22 giugno 2021

22 giugno 2021 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre) e Roma TV (numero 213 del satellite)

Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre) e Roma TV (numero 213 del satellite) Streaming: Sportitalia e Sky Go

Il Campionato Primavera 1 giunge alla sua fase conclusiva con le Final Six, che prevedono Roma-Atalanta come una delle due partite in programma per il primo turno. Una sfida tra due squadre di grande tradizione a livello giovanile e che vogliono confermare questo status. La vincente affronterà la Sampdoria in semifinale.

La Roma ha chiuso la regular season al quarto posto a quota 55 punti, con 2 lunghezze in meno rispetto al terzetto di testa formato da Sampdoria, Inter e Juventus. La sconfitta sul campo del Sassuolo alla terz'ultima giornata è stata decisiva per il mancato raggiungimento del podio da parte dei giallorossi.

Alle spalle della formazione di Alberto De Rossi si trova l'Atalanta, quinta a fine campionato con 52 punti. La Dea arriva a questa sfida di slancio, forte di una striscia di 5 risultati utili consecutivi ottenuti nella parte finale del campionato con 4 vittorie e 1 pareggio.

Il doppio confronto della stagione regolare ha sorriso alla Roma, che nel girone d'andata si è imposta con un netto 4-0. Al ritorno, invece, la compagine bergamasca è riuscita quantomeno a strappare un pareggio per 1-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Roma-Atalanta Primavera: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-ATALANTA PRIMAVERA

La sfida che mette di fronte le squadre Primavera di Roma e Atalanta verrà giocata martedì 22 giugno 2021, alle ore 19.00. Il teatro del match, così come degli altri incontri validi per le Final Six del Campionato Primavera 1, sarà lo stadio 'Ricci' di Sassuolo.

Il confronto tra giallorossi e nerazzurri sarà visibile in chiaro, sintonizzandosi su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky avranno anche un'altra possibilità che coincide con Roma TV (canale 213 del satellite).

Oltre alla diretta televisiva, gli appassionati potranno assistere alla partita anche in streaming. Basterà accedere al sito ufficiale di Sportitalia oppure, in caso di abbonamento a Sky, usufruire dell'app di Sky Go (disponibile per pc, smartphone e tablet).

ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): Mastrantonio; Tripi, Evangelisti, Ndiaye; Tomassini, Milanese, Tahirovic, Oliveras; Bamba, Zalewski; Afena-Gyan.

ATALANTA PRIMAVERA (4-2-3-1): Dajcar; Ghislandi, Scanagatta, Scalvini, Ceresoli; Gyabuaa, Oliveri; Kobacki, Cortinovis, Renault; Italeng.