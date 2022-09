Roma-Atalanta, le pagelle: Abraham sprecone, Sportiello è il migliore della Dea

L'inglese si divora il goal del pareggio in almeno un paio di occasioni. Ibanez il migliore dei giallorossi, Sportiello decisivo per i nerazzurri.

LE PAGELLE DI ROMA-ATALANTA

RUI PATRICIO 6 - Non può fare altro che raccogliere il pallone in fondo alla rete sul destro imprendibile di Scalvini.

MANCINI 5.5 - Un solo errore, in condivisione con i compagni di reparto, ma è quello che costa il massimo della pena. (dall'87) ZALEWSKI SV

SMALLING 6 - Giganteggia su Hojlund, va più in difficoltà nella gestione su Muriel ma tutto sommato senza patemi d'animo.

IBANEZ 6.5 - Tiene bene a bada gli avversari, esibendosi anche in una sortita offensiva neutralizzata solo da Sportiello.

CELIK 5.5 - Non riesce a mettere in difficoltà la retroguardia atalantina, ma garantisce adeguata copertura quando c'è da ripiegare.

CRISTANTE 5 - Lettura sbagliata sull'azione che porta al goal partita di Scalvini. Poca sostanza anche in mezzo al campo.

MATIC 5.5 - Non doveva essere della gara e si capisce perché. Il brio dell'Atalanta in mezzo al campo lo mette in difficoltà. Meglio quando deve equilibrare i reparti. (dal 67') BELOTTI 5 - Nulla di fatto nella mezz'ora scarsa nella quale viene chiamato in causa.

SPINAZZOLA 5.5 - Troppo timido nei tentativi offensivi, non abbastanza convinto in quelli difensivi.

ZANIOLO 6 - Ci prova più che può, ma viene respinto sempre in un modo o nell'altro dalla retroguardia bergamasca. Scambio di maglie a partita in corso con Okoli.

PELLEGRINI 5 - Sbaglia più palloni di quanti riesca ad addomesticare sulla trequarti. Qualche tiro dalla distanza, puntualmente contrato dagli avversari.

ABRAHAM 4.5 - Primo tempo da mani nei capelli. Non importa l'acconciatura. Controlli sbagliati, scelte errate, due goal divorati. Nel secondo nemmeno quelli. (dal 77') SHOMURODOV 5 - Curioso come uno rimasto sulla lista dei partenti fino all'ultimo giorno di mercato ora trovi costantemente spazio. Si divora il goal dell'1-1.

__________________________________________________________________________________________________________________

MUSSO SV. (dall'8') SPORTIELLO 7 - Gettato nella mischia con preavviso minimo, risponde presente nelle frequenti e pericolose occasioni nelle quali è chiamato in causa.

TOLOI 6 - Tiene con difficoltà le avanzate offensive di Zaniolo, ma alla fine esce con tre punti in tasca e questo basta.

DEMIRAL 6 - Abraham gli semplifica il lavoro, sbagliando le occasioni che il turco gli lascia a tu per tu con Sportiello.

SCALVINI 6.5 - Molto in difficoltà nell'arginare le sortite offensive romaniste, ha però il merito di sbloccare la gara con un destro chirurgico alla sinistra di Rui Patricio. (dal 46') OKOLI 6.5 - Esce vincitore dai duelli con Zaniolo. Controllare se sono rimasti pezzi di maglia giallorossa attaccate ai polpastrelli.

HATEBOER 6 - Legna su legna in una mediana che dovrebbe rendersi più pericolosa ma termina arretrando per difendere il vantaggio prezioso.

DE ROON 6 - Solito grande gestore della mediana bergamasca. Si prende il giallo quando serve, ma non concede quasi nulla agli avversari.

KOOPMEINERS 6.5 - Capisce da subito che sarà una giornata difficile e mette da parte il pennello da rifinitore per prendere il rullo da pareti grandi e ruvide.

MAEHLE 5.5 - Dovrebbe spingere, finisce con il respingere le azioni degli avversari.

PASALIC 5.5 - Tre quarti di gara senza riuscire a trovare la giusta ispirazione. (dal 73') LOOKMAN 6 - Torna all'Olimpico per una corsetta all'insegna della gestione.

EDERSON 5.5 - Manca ancora qualcosa in esperienza per saper gestire i palloni che scottano in gare di un certo tipo.

HOJLUND 6.5 - Tiri in porta non pervenute, ma serve l'assist a Scalvini per il vantaggio atalantino. (dal 46') MURIEL 6 - Mette dribbling e velocità al servizio della squadra, ma non riesce mai a tirare in porta.