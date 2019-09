Roma, contro l'Atalanta in campo con una maglia speciale: disegni su numeri e nomi

La Roma contro l'Atalanta scenderà in campo con una maglia creata in collaborazione con 'Tokidoki': saranno presenti dei disegni su numeri e nomi.

Decisa a proseguire la striscia di vittorie consecutive tra ed (per ora sono tre, grazie ai successi su , e ), la di Paulo Fonseca ha deciso di rifarsi il look per la gara di questa sera contro l' all'Olimpico.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il club giallorosso, attraverso una nota pubblicato sul proprio sito, ha infatti annunciato che la squadra scenderà in campo con una maglia inedita e che verrà messa in vendita negli store ufficiali nei prossimi giorni.

🐺 #ASRoma x tokidoki ☠️



In #RomaAtalanta scenderemo in campo con personalizzazioni speciali sulle maglie...🔍 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 25, 2019

Si tratta di una collaborazione con il brand 'Tokidoki' e che porterà i giocatori a indossare delle maglie giallorosse molto particolari. Nomi e numeri presenti sulla casacca saranno infatti personalizzati con dei disegni raffiguranti Romolo, la nuova mascotte della squadra disegnata da Simone Legno, fondatore proprio di 'Tokidoki'.

Un'iniziativa che porterà poi alla creazione di un pacchetto in edizione limitata con alcuni prodotti del club marchiati 'Tokidoki'. Diversi personaggi del film di animazione 'The Legend' troveranno così spazio sui prodotti giallorossi, andando a riprendere il film pubblicato in occasione del lancio della collaborarazione.

Un'iniziativa con la quale la Roma punta a rafforzare la propria partnership con il marchio di lifestyle e che spera possa portare anche tanta fortuna alla squadra in un match contro una della grandi protagoniste delle ultime stagioni di Serie A.