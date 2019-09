Roma all'esame Atalanta: Fonseca pensa alla difesa a 3, Gomez falso 9?

La Roma ospita l'Atalanta: possibile cambio di modulo per i giallorossi con l'inserimento di Juan Jesus nella difesa a tre.

Tre vittorie consecutive e un morale alle stelle: la cerca la quarta affermazione di fila contro l' all'Olimpico nel turno infrasettimanale, per allungare la striscia positiva e il periodo senza sconfitte.

Fonseca dovrebbe confermare lo schieramento che tante soddisfazioni gli sta portando: si va verso il ritorno dal primo minuto di Zaniolo al posto di Kluivert e l'esordio assoluto per il nuovo acquisto Smalling, recuperato e a disposizione per giocare al posto dello squalificato Mancini.

Chance da titolare anche per Spinazzola sulla fascia destra in sostituzione di Florenzi, non riposano Kolarov e Dzeko: i due sono chiamati a stringere i denti in questo tour de force che vedrà protagonisti i giallorossi fino a inizio ottobre.

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', esiste la possibilità che la Roma adotti uno schieramento speculare a quello dell'Atalanta per contrastare la pericolosità offensiva dei bergamaschi: in tal caso Juan Jesus prenderebbe il posto di Mkhitaryan e andrebbe a posizionarsi nel terzetto difensivo.

Gasperini con l'idea Gomez come 'falso 9', vista l'indisponibilità di Muriel (fermato dalla tonsillite) e il turno di riposo da concedere allo stacanovista Duvan Zapata. Alle spalle del 'Papu' il duo Malinovskyi-Ilicic. Primo gettone in arrivo per Kjaer.

Queste le probabili formazioni di Roma-Atalanta:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Gomez