Roma-Atalanta, errore sul VAR: Mazzoleni è di Bergamo, Banti al suo posto

L'AIA aveva inizialmente designato Paolo Mazzoleni al VAR di Roma-Atalanta ma l'arbitro fa parte della sezione di Bergamo. Al suo posto va Banti.

Errore abbastanza clamoroso nelle designazioni arbitrali della quinta giornata di Serie A. Il VAR di -, infatti, era stato affidato a Paolo Mazzoleni.

Peccato che Mazzoleni per regolamento non possa in alcun modo dirigere le partite dell'Atalanta, dato che l'arbitro fa parte proprio della sezione di Bergamo.

Un errore elementare che ha costretto il designatore a correre immediatamente ai ripari: a sostituire Mazzoleni come VAR di Roma-Atalanta sarà quindi Luca Banti della sezione di . L'arbitro della gara ovviamente non cambia e resta il signor Irrati.

Mazzoleni invece si occuperà del VAR a Ferrara dove la ospiterà il . In questo caso l'arbitro centrale sarà l'esperto Rocchi.