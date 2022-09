Roma-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida l'Atalanta nel big match della 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

ROMA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Atalanta

Roma-Atalanta Data: 18 settembre 2022

18 settembre 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN e Zona DAZN (numero 214 satellite)

e Zona DAZN (numero 214 satellite) Streaming: DAZN

La Roma di José Mourinho, reduce da un convincente successo in Europa League, sfida in casa l'Atalanta di Gian Piero Gasperini in uno dei big match della 7ª giornata di Serie A. I capitolini sono quinti in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, i bergamaschi si trovano in vetta alla graduatoria imbattuti assieme a Napoli e Milan a quota 14, con un cammino di 4 vittorie e 2 pareggi.

Nei 60 confronti disputati finora in Serie A in casa della Lupa, quest'ultima è nettamente in vantaggio a livello statistico con 35 successi, 18 pareggi e 7 affermazioni nerazzurre. Nell'ultima partita all'Olimpico, disputata il 5 marzo scorso e vinta 1-0 (goal di Abraham) la Roma ha interrotto una serie senza vittorie che durava da 7 partite (4 pareggi e 3 successi della Dea).

La Roma viene da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta ad Udine, l'Atalanta, invece, ha collezionato 3 vittorie consecutive e un pareggio nelle precedenti 4 gare giocate. Se la Lupa ha vinto senza subire reti le ultime 2 partite casalinghe, la Dea, dal canto suo, ha ottenuto i 3 punti nelle precedenti 3 trasferte con altrettanti clean sheet.

Paulo Dybala è il miglior marcatore giallorosso con 3 goal: l'argentino ha partecipato a ben 5 degli 8 goal segnati finora dalla Roma (2 assist); fra i nerazzurri spiccano invece le 4 marcature dell'olandese Teun Koopmeiners. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-ATALANTA

Roma-Atalanta si disputerà la sera di domenica 18 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 121ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta dall'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV

Il big match Roma-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Roma-Atalanta su DAZN sarà curata da Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

ROMA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN sarà possibile vedere l'attesa sfida Roma-Atalanta in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il big match Roma-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono la partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati minuto per minuto con il racconto dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

Mourinho con Rui Patricio in porta, in difesa sarà confermata la linea a tre formata da Mancini, Smalling e Ibañez. A centrocampo Matic e Cristante saranno i due interni, con Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. Davanti il centravanti Abraham sarà supportato sulla trequarti da Dybala e Lorenzo Pellegrini. Nel caso in cui Zaniolo partisse titolare, Pellegrini arretrerebbe sulla linea dei centrocampisti e l'escluso sarebbe Matic.

Nella Dea ancora indisponibile Duvan Zapata, infortunato, come i vari Boga, Djimsiti, Palomino e Zappacosta, il peso dell'attacco ricadrà nuovamente sul giovane centravanti danese Højlund, favorito su Muriel, che sarà supportato sulla trequarti da uno fra Ederson e Pasalic e da Malinovskyi o Lookman. A centrocampo De Roon e Koopmeiners saranno i due interni, con Soppy a destra e Hateboer (in vantaggio su Maehle) a sinistra. Fra i pali giocherà l'argentino Musso, con Toloi, Demirel e Okoli a comporre la difesa a tre.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Malinovskyi; Højlund.