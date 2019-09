Roma-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida l'Atalanta nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca prova a dare continuità al suo periodo positivo e sfida l' di Gian Piero Gasperini per la 5ª giornata infrasettimanale del campionato di . La Lupa grazie a 2 vittorie consecutive è risalita al 4° posto in classifica a quota 8 punti, ed è attualmente imbattuta (2 pareggi e 2 successi), la Dea attraversa un periodo difficile dopo la batosta in con la , e si trova al 6° posto con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nei 57 precedenti in casa della Roma fra le due formazioni in Serie A, i capitolini conducono con 34 vittorie, 17 pareggi e solo 6 successi da parte dell'Atalanta. Negli ultimi 9 confronti con la Roma, però, la Dea ha perso soltanto in un'occasione, ottenendo 3 vittorie e 5 pareggi.

I difensori della squadra bergamasca dovranno prestare particolare attenzione ad Edin Dzeko: l'attaccante giallorosso, oltre ad essere il miglior marcatore della rosa giallorossa assieme a Kolarov con 3 reti all'attivo, ha infatti segnato 4 goal nelle ultime 5 partite contro l'Atalanta in Serie A e i lombardi sono la squadra cui il bosniaco ha segnato più reti dal 2017.

Non sarà della partita invece Luis Muriel: il colombiano ha infatti nella Lupa la sua vittima preferita (6 i goal con 3 maglie diverse) ed è il giocatore più prolifico della Dea assieme a Duvan Zapata con 3 goal, ma a causa di una tonsillite non è stato convocato.

In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ROMA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Roma-Atalanta

Roma-Atalanta Data: 25 settembre 2019

25 settembre 2019 Orario: 19.00

19.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO ROMA-ATALANTA

La partita Roma-Atalanta si disputerà la sera di mercoledì 25 settembre alle ore 19.00 nel palscoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il confronto, che sarà arbitrato dal signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, sarà il 115° fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

Roma-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky , e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani.

Al termine del match sarà possibile vedere gli highlights e ascoltare le interviste ai protagonisti in campo e ai due allenatori nel corso del programma 'Sky Calcio Show', condotto in studio da Alessandro Bonan.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la sfida Roma-Atalanta in diretta sul proprio personal computer o su tablet e smartphone attraverso Sky Go . Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo invece sarà necessario scaricare la app per sistemi Android e iOS e in seguito avviarla e selezionare l'evento dal palinsesto.

Per i tifosi e gli appassionati ci sarà inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Recupero importante in difesa per Fonseca, che sembra intenzionato a lanciare dal 1' l'inglese Smalling contro l'Atalanta insieme a Fazio. Spinazzola in pole per far rifiatare Kolarov, mediana Veretout-Cristante confermata, sulla trequarti Zaniolo si riprende una maglia a sostegno di Dzeko. Da non scartare il passaggio al 3-4-2-1, con Juan Jesus anzichè Mkhitaryan e Spinazzola e Kolarov a tutta fascia.

Gasperini dovrà fare a meno di una pedina importante come Muriel in attacco: il colombiano è vittima di una fastidiosa tonsillite e non è stato convocato. In attacco possibile impiego di Gomez da falso nove, con Malinovskyi e Ilicic a supporto: in tal caso, esclusione per Duvan Zapata. L'ex Kjaer può giocare titolare, si rivede Freuler.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; Gomez