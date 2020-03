Roma, le anticipazioni per la maglia 2020/21: righe orizzontali sul petto

Dopo il fulmine giallorosso sul petto della maglia bianca, la Roma prepara novità anche per la prima maglia 2020/21.

Quest'anno la ha colpito tanti suoi tifosi con due maglie che sono diventate per molti dei 'must have': la seconda, con il fulmine giallorosso, e la terza, blu con inserti giallorossi.

Per la stagione 2020/21 il club della Capitale può presentarsi con una prima maglia che può diventare altrettanto iconica. Il sito 'Footy Headlines', specializzato nell'anticipazione delle maglie, l'ha rivelata in esclusiva.

Si tratta di una maglia nel solito colore, con, in più, delle righe orizzontali rosse, arancioni e gialle sul petto.

💣 BREAKING: Exclusive: AS Roma 20-21 Home Kit Leaked: https://t.co/2ZK9PVSFzW — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 16, 2020

Si tratta di un richiamo a una divisa storica del club giallorosso: quella della stagione 1979/80, che aveva le righe sulle spalle anziché sul petto.