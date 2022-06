La Roma annulla la partecipazione al Trofeo Gamper, il Barcellona: "Ritirata senza motivo"

Il club giallorosso ha comunicato che non disputerà la storica sfida contro i blaugrana, che con una nota esprimono il loro disappunto.

Un botta e risposta che, d'estate, stona un po' con il clima di un trofeo storico: la Roma e il Barcellona si sono resi protagonisti di uno scambio di comunicati relativo al prossimo Gamper che, contrariamente a quanto previsto, non vedrà la partecipazione dei giallorossi.

Attraverso una nota, la Roma ha spiegato che non prenderà parte alla gara fissata per il 6 agosto per la necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive.

"La decisione deriva dalla necessità di modificare la pianificazione delle amichevoli estive, al fine di creare le migliori condizioni possibili di lavoro, in vista della prossima stagione, per la Prima Squadra maschile e per quella femminile del Club. Entrambe le squadre proseguiranno il proprio percorso di preparazione attraverso altri impegni, meno impattanti sotto il profilo degli spostamenti, che saranno comunicati non appena definiti. Si ringrazia per l’invito il FC Barcellona, a cui il Club augura un buon prosieguo di preparazione estiva".

La risposta del Barça non si è fatta attendere: i blaugrana non hanno usato mezzi termini e hanno parlato di un ritiro "senza motivo".

"Il Barcellona annuncia che l'AS Roma ha deciso di rescindere, unilateralmente e senza motivo, il contratto firmato da entrambe le parti per la disputa del Trofeo Joan Gamper che si sarebbe dovuto tenere il 6 agosto al Camp Nou, in un'edizione volta a riunire la squadra maschile e femminile".

Il Barcellona è già al lavoro per trovare un nuovo sfidante, come spiegato nella nota, e ha annunciato di ricorrere a vie legali chiedendo i danni alla Roma.

"Il Club sta già lavorando per trovare un nuovo rivale per l'edizione di quest'anno. Nelle prossime 24 ore verrà attivato l'iter per la restituzione dei biglietti già acquisiti, ma si precisa che la sospensione di questa gara è dovuta a circostanze esterne al Barcellona e per volontà esclusiva dell'AS Roma. L'Area Legale del Club sta studiando le azioni appropriate per richiedere alla squadra italiana i danni che questa decisione inaspettata e ingiustificata causa all'FC Barcelona e ai suoi tifosi".