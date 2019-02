Roma, ancora infortuni: Manolas salta il Derby, ricaduta per Under?

I primi esami hanno escluso fratture ma Manolas resta a forte rischio per il Derby, preccupa anche Cengiz Under. Schick e Karsdorp verso il recupero.

Non c'è pace alla Roma sul fronte infortuni . I giallorossi infatti sono rientrati da Frosinone con la grana Manolas , uscito nel secondo tempo dell'anticipo di sabato addirittura in barella per una forte distorsione alla caviglia .

I primi esami secondo 'La Gazzetta dello Sport' hanno escluso fratture , ma si attende l'esito della risonanza magnetica per valutare l'eventuale interessamento dei legamenti .

In ogni caso fino a ieri Manolas era ancora zoppicante, ecco perchè la sua presenza nel Derby di sabato prossimo ad oggi sembra da escludere .

La Roma d'altronde, nonostante l'importanza della gara contro la Lazio in chiave quarto posto, non vuole correre rischi dato che pochi giorni dopo ci sarà il ritorno di Champions a Oporto.

Oltre a Manolas preoccupano la Roma anche le condizioni di Cengiz Under il cui rientro in gruppo sembrava questione di giorni: il turco, secondo alcune voci riportate da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe accusato una ricaduta al flessore della coscia destra.

Ormai vicini al recupero invece Patrik Schick e Karsdorp , anche se entrambi difficilmente giocheranno dal 1' il Derby ma saranno regolarmente a disposizione in Champions League il 6 marzo.