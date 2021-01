Roma allergica ai big-match: solo tre punti contro le prime sei

La Roma perde anche il derby e conferma di soffrire gli scontri diretti: neanche una vittoria contro Milan, Inter, Juve, Atalanta, Napoli e Lazio.

Esame clamorosamente fallito per la , che esce sconfitta e forse ridimensionata nelle sue ambizioni dall'Olimpico dopo un derby senza storia, in cui i giallorossi non sono di fatto mai entrati in partita.

Un ko pesante per la classifica, dove la Roma rischia di essere sorpassata dalla al terzo posto e venire agganciata da e . Tutte peraltro con una partita ancora da recuperare.

Ma una sconfitta pesante anche, se non soprattutto, per il morale. I giallorossi infatti venerdì sera hanno confermato di soffrire maledettamente negli scontri diretti, dove finora non hanno mai vinto raccogliendo appena 3 punti in sei partite.

La Roma non è andata oltre il pareggio contro (a lungo in inferiorità numerica), e mentre è stata sonoramente sconfitta da Napoli, Atalanta e subendo in totale ben 18 goal.

In compenso i giallorossi hanno sempre vinto contro le ultime undici del campionato raccogliendo 30 punti sui 30 disponibili, in attesa di Roma- del prossimo turno.

Ecco perché quello che afflige la squadra di Fonseca sembra soprattutto un problema di personalità e carisma, carenti in alcuni dei giocatori che dovrebbero trascinare la Roma nei big-match. Significativo in tal senso il richiamo del tecnico al capitano Dzeko durante il primo tempo del derby, quando Fonseca ha chiesto al bosniaco di farsi sentire. A quanto pare senza troppa fortuna.

E proprio la condizione di Dzeko è forse uno degli aspetti più preoccupanti in casa Roma. Il numero 9, al centro delle voci di mercato per tutta l'estate, alla fine è rimasto nella Capitale ma tra Covid e qualche problema fisico finora il vero Edin quest'anno non si è ancora visto.

A non convincere contro la Lazio però è stata tutta la Roma: dalla difesa ballerina a uno Spinazzola irriconoscibile, passando per i due centrocampisti Villar e Veretout fino a Lorenzo Pellegrini e Mikhitaryan. Bocciatura su tutta la linea, insomma.