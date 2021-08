Roma, allarme Pellegrini: rischia la squalifica in Conference League e Serie A

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, rischia di saltare l'andata del turno preliminare di Conference League e la sfida con la Fiorentina.

Lorenzo Pellegrini e la Roma attendono con ansia il referto dell'arbitro spagnolo Jorge Figueroa Vazquez dopo la sfida contro il Betis, giocata allo stadio 'Benito Villamarin' di Siviglia e terminata col risultato di 5-2 per la formazione spagnola. Il centrocampista e capitano dei giallorossi rischia di saltare la prima gara di Conference League e l'esordio in Serie A contro la Fiorentina, in programma il 22 agosto prossimo all'Olimpico.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, l'espulsione diretta rimediata da Pellegrini in occasione del match di Siviglia potrebbe costare cara. Dopo il rosso per proteste, il classe 1996 ha provato a stringere la mano energicamente all'arbitro Figueroa Vazquez. Un gesto che potrebbe costargli alcune giornate di squalifica.

Pellegrini potrebbe essere costretto a scontare lo stop nei match ufficiali: nel caso in cui la FIFA decidesse di fermare per più di un match il capitano della Roma, il 25enne rischierebbe di saltare l'andata del playoff di Conference League, in programma il 19 agosto, e addirittura il debutto nella Serie A 2021/2022 contro la Fiorentina.

Il centrocampista sconterà un turno in occasione della presentazione della squadra di Mourinho sabato 14 agosto all'Olimpico, con il match contro il Raja Casablanca. Poi bisognerà capire quale sarà la decisione della disciplinare FIFA. Dal canto suo, la Roma potrebbe organizzare un'altra amichevole per far scontare a Pellegrini un'eventuale squalifica.

Nervi tesi in casa Roma in occasione match contro il Betis. Oltre a Pellegrini sono stati, infatti, espulsi altri due calciatori, Mancini e Karsdorp. Stesso epilogo anche per Mourinho e due collaboratori, in una serata da dimenticare per i giallorossi e che potrebbe lasciare strascichi sull'inizio di stagione.