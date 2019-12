Roma, allarme febbre per Dzeko: in caso di forfait Zaniolo falso nove

La Roma rischia di non avere Edin Dzeko per la trasferta di San Siro contro l'Inter: in caso di forfait, dentro Perotti con Zaniolo da falso nove.

A San Siro senza attaccanti di ruolo al 100%. La aprirà la 15ª giornata di contro l' , ma per la trasferta potrebbe dover fare a meno di Edin Dzeko e con un Nikola Kalinic in via di recupero. Paulo Fonseca si può trovare quindi a dover sperimentare soluzioni d'emergenza. Ancora una volta.

Il numero 9 giallorosso è stato infatti alle prese con una febbre che si è portato dietro per diversi giorni arrivando anche a toccare i 39 gradi, una condizione che questa settimana non gli ha permesso di allenarsi. Il rientro in gruppo alla vigilia è una notizia positiva per la Roma, ma il recupero è ancora da valutare, avendo fatto solo lavoro individuale: potrebbe sedersi in panchina. Al pari di Kalinic, nel pieno del recupero fisico.

Così sale forte la candidatura di Nicolò Zaniolo da 'falso nueve': potrebbe essere lui il centravanti della Roma. Già nelle scorse settimane Fonseca aveva fatto riferimento al classe 1999 come vice-Dzeko, in assenza di Kalinic per infortunio. Ipotesi che può concretizzarsi a San Siro.

I recuperi di Perotti, Under e Mkhitaryan permettono a Fonseca di avere molte alternative sulla trequarti con Lorenzo Pellegrini e di poter avanzare Zaniolo senza prendersi rischi. I tre, invece, si giocano due maglie sugli esterni, con i primi due più avanti e l'outsider Florenzi.