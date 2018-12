Roma, al via una partnership con Twitter: è il primo club italiano

La Roma è la prima società calcistica italiana a siglare un accordo con Twitter: in arrivo contenuti per i follower di uno dei 15 account giallorossi.

Salvata - almeno per ora - la panchina di Eusebio Di Francesco con l'importante successo sul Genoa, la Roma si prepara per la sfida sul campo della Juventus che potrebbe essere decisiva per le sorti del tecnico, comunque sempre in discussione.

Nel frattempo, la società giallorossa fa parlare di sé per una questione extracampo: come annunciato con questo comunicato, è stato messo nero su bianco ad un accordo con Twitter. Si tratta di una partnership storica, considerato che la Roma è il primo club italiano a spingersi oltre questo orizzonte social.

Come recita la nota, "è il primo accordo di partnership che Twitter sigla con una società di calcio italiana, consentendo a un’audience globale più ampia di fruire di contenuti che saranno disponibili per i follower di uno dei 15 account ufficiali della Roma.

L’altro aspetto innovativo di questa partnership vede Twitter offrire tali contenuti ai potenziali partner che potranno promuovere il proprio brand utilizzando la cassa di risonanza del social media".

Francesco Calvo, Chief Revenue Officer dell'AS Roma ha commentato così questa nuova intesa: “La strategia social innovativa e pluripremiata della Roma è stata riconosciuta da molti come un punto di svolta nel mondo dello sport e siamo lieti di essere diventati il primo club in Italia ad aver stipulato questo tipo di partnership commerciale con Twitter. Il nuovo accordo ci consentirà di fornire ai nostri tifosi e ai nostri follower un’esperienza ancora più coinvolgente, avvicinandoli ulteriormente al club e ci darà la possibilità di aumentare l’esposizione e il valore dei nostri sponsor attuali e futuri”.

Per la Roma si tratta di un riconoscimento per gli ottimi risultati raggiunti e l'attenzione rivolta ai social, sempre più in espansione: 'Deportes & Finanzas', azienda attiva nel campo delle social media analytics, ha diffuso dei dati che dimostrano come l’account Twitter in lingua inglese della Roma vanti la percentuale più alta di engagement tra tutti i club europei.