Roma-Ajax in Europa League: date e orari del doppio confronto

Nei quarti di Europa League la Roma di Fonseca se la vedrà contro l'Ajax: tutte le informazioni sulle sfide europee dei giallorossi.

Superato agevolmente il girone, eliminate Braga e Shakhtar Donetsk rispettivamente nei sedicesimi e negli ottavi di Europa League, ora la Roma di Fonseca se la vedrà con l'Ajax per provare ad agguantare le semifinali, dove eventualmente sfiderà la vincente tra Manchester United e Granada.

Unica italiana rimasta in Europa, la Roma proverà a spingersi quanto più possibile in alto per riportare alla Serie A e un trofeo che oramai manca da più di un ventennio. Per le italiane ennesima sfida all'Ajax dopo quelle dell'Atalanta nel 2020 e della Juventus nel 2019.

ROMA CONTRO AJAX, DATE E ORARI

I quarti di Europa League si giocheranno l'8 e il 15 aprile. La gara d'andata della sfida tra Roma e Ajax si giocherà all'Amsterdam Arena, mentre il ritorno verrà disputato una settimana dopo all'Olimpico. Non ci saranno tifosi nello stadio capitolino per spingere i giallorossi verso un ulteriore turno ad eliminazione diretta.

Ancora da definire l'orario delle due sfide, ma la Roma giocherà una sfida alle ore 18:55 e una alle 21.

ROMA-AJAX AL RITORNO

Il tabellone di Europa League prevede la Roma doppiamente all'Olimpico, a differenza degli ottavi giocati in trasferta. Sia per la sicura gara contro l'Ajax del 15 aprile, sia per il possibile incontro tra Manchester United o Granada, i giallorossi giocheranno la seconda sfida continentale tra le mura amiche.

I PRECEDENTI TRA ROMA E AJAX

Solamente due gare in campo europeo tra i giallorossi e l'Ajax: si torna indietro al 2002/2003, nella seconda fase a gironi del torneo. Allora ai capitolini di Totti non andò bene, con un pareggio e una sconfitta subita ad Amsterdam: a decidere la gara esterna ci pensarono Zlatan Ibrahimovic e Litmanen. Per i giallorossi in goal Batistuta.