Roma-Ajax dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma sfida l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ROMA-AJAX: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Roma di Paulo Fonseca sfida in casa l'Ajax di Erik Ten Hag nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi si sono imposti 2-1 in rimonta nel match di andata, grazie ai goal di Lorenzo Pellegrini (con clamorosa papera del portiere) e Ibañez a vanificare il vantaggio iniziale timbrato Klaassen.

Ai giallorossi, per accedere alle semifinali del torneo, sarà sufficiente pareggiare o vincere con qualsiasi risultato contro i Lancieri, i quali saranno chiamati invece alla vittoria esterna se vorranno passare il turno. Il 2-1 per gli olandesi porterebbe la partita ai supplementari. Nei 3 precedenti in gare ufficiali finora disputati, il bilancio è di una vittoria per parte e un pareggio.

L'Ajax ha ribaltato lo svantaggio in due delle ultime tre occasioni in cui ha perso l'andata di una doppia sfida in una competizione europea (escluse le qualificazioni), superando il Copenaghen nell’Europa League 2016-17 e il Real Madrid nel 2018-19. In entrambi i casi si trattava di Champions League.

In campionato la Roma è reduce da una vittoria di misura per 1-0 sul Bologna, mentre l'Ajax ha battuto fuori casa il Waalwijk con lo stesso risultato.

Con 7 reti realizzate nel torneo, lo spagnolo della Lupa Borja Mayoral è uno dei bomber del torneo, mentre Davy Klaassen e Dusan Tadic sono i migliori marcatori dei Lancieri con 3 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Ajax: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Roma-Ajax si disputerà la sera di giovedì 15 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 4ª in gare ufficiali fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

La sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, Roma-Ajax, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Non è invece prevista la trasmissione in chiaro su TV8, che trasmetterà la Diretta Goal delle quattro partite del ritorno dei quarti di finale.

Il confronto europeo Roma-Ajax sarà visibile, grazie a Sky Go, anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi Android e iOS, e sul proprio pc o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa si può ricorrere a NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere anche le partite dell'Europa League acquistando il pacchetto Sport.

Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della partita.

Fonseca si affiderà al solito 3-4-2-1: Pau Lopez tra i pali, protetto dal terzetto difensivo Mancini-Cristante-Ibanez (out Kumbulla e Smalling). Sulle fasce Karsdorp e Calafiori (Spinazzola ko), in mezzo al campo Diawara e Veretout. Tra le linee, a sostegno di Dzeko, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Ten Hag si affiderà al 4-3-3. Davanti conferma per il tridente composto dai due esterni offensivi Antony e Neres e da Tadic nel ruolo di falso nove. A centrocampo il messicano Edson Álvarez e Gravenberch saranno le due mezzali, con Klaassen nel ruolo del playmaker. Dubbio fra i pali, dove potrebbe giocare ancora il terzo portiere Scherpen, disastroso all'andata, ma non è da escludere il recupero dell'ex giallorosso Stekelenbourg. In difesa Klaiber e Tagliafico agiranno da esterni bassi, mentre Timber e Lisandro Martínez comporranno la coppia centrale. Squalificato Rensch.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.