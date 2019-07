Roma, l'agente di Lorenzo Pellegrini: "Tanti colloqui ma ha deciso di rimanere"

Tanti incontri di mercato ma una sola convinzione: restare alla . Così Giampiero Pocetta - procuratore di Lorenzo Pellegrini - ha riassunto le ultime settimane vissute dal centrocampista giallorosso, mettendo a tacere di fatto ogni futura voce di mercato.

Intervistato da 'Sky Sport', l'agente ha raccontato dei diversi incontri avuti nell'ultimo periodo con tanti club sia italiani che esteri, i quali hanno provato a convincere Pellegrini a lasciare la capitale. Nulla da fare, la volontà del centrocampista è quella di continuare a indossare i colori giallorossi.

" Si è parlato molto di lui, ci sono stati dei colloqui con numerose squadre che hanno esposto i loro progetti, alcuni molto interessanti. Lorenzo è lusingato da tutto ciò, lo volevano tanto in quanto all'estero ma è deciso a rimanere in giallorosso ".

Romano e romanista, Pellegrini è stato indicato anche da Francesco Totti - durante la sua conferenza stampa d'addio - come uno dei cardini della Roma del futuro. Parole che hanno fatto piacere a un giocatore che nelle giovanili giallorosse è cresciuto.

Scelto di restare, almeno per il momento, ogni discorso si sposterà ora su un possibile rinnovo di contratto con adeguamento dello stipendio. Un aspetto del quale Pocetta e il club capitolino hanno già iniziato a discutere, senza fretta.

"Se avesse voluto andare via, l'avrebbe già fatto. La clausola rescissoria è stata posta perché ti permette di uscire da una stanza in cui non vuoi più stare nel momento che ritieni più opportuno. La volontà di Pellegrini è oggi quella di rimanere a Roma, stiamo parlando anche di un rinnovo e adeguamento del contratto con la società, anche se, così come per la clausola, non abbiamo urgenza nel definire certe cose".