Roma, a Trigoria inaugurato un liceo riservato al settore giovanile

I ragazzi del settore giovanile della Roma potranno andare al liceo direttamente a Trigoria, dove si allenano e vivono.

Si chiama "Liceo Scientifico Sportivo AS " ed è stato inaugurato quest'oggi a Trigoria. Una totale innovazione apportata dalla Roma per i suoi ragazzi del settore giovanile, che potranno allenarsi e frequentare la scuola, per non lasciare gli studi, nello stesso posto.

🏫⚽️ Inaugurato a Trigoria il nuovo istituto scolastico dell'#ASRoma riservato ai ragazzi del settore giovanile 🎒



ℹ️ https://t.co/kgxr5JASo1 pic.twitter.com/jgU5d4u4ur

La nuova scuola paritaria, autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, è riservata ai giovani tesserati dell’AS Roma. Negli anni scorsi era presente già un istituto riservato ai ragazzi della società, ma non era a Trigoria.

"Il liceo scientifico con indirizzo sportivo prevede cinque classi, dal primo al quinto anno e al momento conta 80 iscritti e sorge in un casale completamente ristrutturato e adibito esclusivamente a scuola, con una palestra al suo interno. uesta apertura giunge dopo cinque anni di sperimentazione con l’Istituto che ha sede a Ostia. Da oggi i ragazzi potranno disporre di una scuola interna al Centro Sportivo di Trigoria, il che rende il Fulvio Bernardini l’unica struttura della ad avere al proprio interno ristorante, convitto, campi, palestre e classi".

Questo il comunicato della Roma con il quale viene presentato questo nuovo e interessante progetto scolastico e sportivo.