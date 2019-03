Roma a Ranieri, con lui il miglior De Rossi di sempre in Serie A

Ranieri torna a Roma dopo quasi un decennio. Dal 2011 ad oggi in squadra è rimasto solo De Rossi, che con il concittadino ha vissuto un'annata d'oro.

Otto anni e un mese dopo, Claudio Ranieri torna a casa. Nella sua città, nella sua squadra. Esonerato Di Francesco, il tecnico capitolino si rivede in panchina pochi giorni dopo l'addio al Fulham. Torna in una Roma completamente diversa da quella allenata tra il 2009 e il 2011, con una sola eccezione. Daniele De Rossi .

Ritiratosi Totti, che Ranieri ritrova nel quadro dirigenziale, partiti o appese le scarpette le chiodo simboli del periodo come Mexes, Perrotta, Vucinic, il tecnico ex Nantes e Leicester ritrova solo De Rossi, come collagemento tra le due esperienze alla guida della sua Roma. Capitan Futuro è diventato semplicemente Capitano, autore dell'ultimo goal giallorosso con Di Francesco in panchina. Guarda caso.

Simbolo imprescindibile della Roma a centrocampo, gladiatore del contrasto e aiuto-attaccanti in avanti con inserimenti e tocchi decisivi, in carriera De Rossi non ha mai vissuto una stagione esaltante quanto quella sotto Ranieri nel 2009/2010. La squadra giallorossa rischiò di spezzare il Triplete interista, anche grazie ad una stagione grandiosa del capitano numero due.

Sette goal in Serie A, che De Rossi non ha mai raggiunto nè prima, nè dopo Ranieri (sei nel 2006, anno in cui giovanissimo ha conquistato il Mondiale tedesco). In più quattro assist essenziali, che portano a undici le reti in cui il centrocampista, ora 36enne, è stato coinvolto nell'annata 2010.

Con Ranieri, De Rossi giocava come mediano nel 4-2-3-1 con Pizarro al suo fianco. Ovviamente più giovane e carico, capace di recuperare a mille all'ora in difesa e proporsi in attacco, il classe 1983 capitolino ha anche vissuto nel 2009/2010 una delle annate meno 'cattive' della carriera, con sette gialli messi in cascina.

L'arrivo di Ranieri potrebbe riportare la Roma con il 4-4-2, anche se il 4-2-3-1 messo in pratica da Di Francesco dovrebbe far evitare al nuovo tecnico stravolgimenti difficili da apprendere così all'improvviso, a due mesi dal termine del campionato.

De Rossi titolare in mediana, con lui uno tra Nzonzi e Cristante, mentre Zaniolo dovrebbe essere il trequartista dietro a Dzeko. Grossi dubbi riguardo gli altri interpreti della Roma, ma la presenza del capitano giallorosso come titolare non sembra essere in dubbio. Che l'arrivo di Ranieri, e magari la sua riconferma per la prossima stagione possa cambiare il destino del centrocampista?