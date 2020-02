Rojo racconta: "Una volta ho chiamato 'nasone' Ibrahimovic, ho rischiato..."

Marocs Rojo adesso milita nell'Estudiantes, in , in prestito dal . Ma proprio nel periodo dei Red Devils ha condiviso lo spogliatoio con Zlatan Ibrahimovic.

Ai microfoni di 'Cielo Sports', il difensore argentino ha raccontato un aneddoto relativo a Ibrahimovic, al loro rapporto e a una situazione in particolare verificatasi tra i due...

"In campo Ibra è sempre uno che vuole la palla. Una volta dopo un mio passaggio a Pogba, si lamentò per non aver avuto la palla, e cominciò a gridare contro di me. Io la presi di petto e gli urlai 'cosa vuoi nasone? Zitto'. Ha cominciato ad insultarmi in tutte le lingue, spagnolo, inglese...".

"Sapevo che se mi avesse preso, mi avrebbe ucciso, quindi l'unica cosa che potevo fare era affrontarlo. Al rientro nello spogliatoio così sono andato da lui e gli ho detto si smetterla di insultare. Abbiamo cominciato ad urlarci contro e solo l'intervento di Mourinho, che si mise tra di noi, ci fece calmare".