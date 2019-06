Rojo in fuga da Punta Cana: morti misteriose nell'hotel di lusso

Marcos Rojo era in vacanza nella Repubblica Dominicana, ma una serie di morti misteriose nell'hotel dove alloggiava lo ha spinto ad andar via.

Il difensore del, aveva scelto, nella, per trascorrere le sue vacanze estive assieme alla famiglia. Ma una serie di inquietanti circostanze, degne di un romanzo di Stephen King, hanno spinto l'argentino a

Nel giro di 2 mesi, infatti, sono decedute nell'hotel di lusso dove il giocatore si trovava con la famiglia ben 4 persone, tutte in circostanze misteriose. L'ultima morte è avvenuta proprio durante il periodo di pernottamento dell'argentino, quando un turista di 67 anni, Robert Bell Wallace, ha perso la vita mentre Rojo era impegnato in una battuta di pesca di 2 giorni.

Precedentemente a maggio una donna di 41 anni era morta dopo aver bevuto un drink dal minibar, mentre cinque giorni dopo una coppia del Maryland di 49 e 63 anni era stata trovata senza vita all'interno della camera dell'hotel.

Secondo quanto emerso dalle autopsie tutte e 4 le persone sarebbero morte per cause naturali, ma Rojo ha deciso di fare le valigie e lasciare in tutta fretta la località turistica della Repubblica Dominicana.