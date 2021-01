Roger Schmidt poteva allenare il Milan: "Ha declinato l'invito"

Come rivelato dal ds Massara, dopo l'esonero di Giampaolo e prima di Pioli il Milan aveva sondato Roger Schmidt. Oggi il tedesco allena il PSV.

Chi sta meglio di Stefano Pioli? È primo in classifica, sogna di vincere lo Scudetto dopo una prima parte di stagione da urlo, ha dirigenza e ambiente dalla propria parte. Ma non sempre è stato così. Le perplessità, al momento del suo arrivo al al posto di Marco Giampaolo non mancavano: quelle del tifo e pure quelle della proprietà, che prima di scegliere l'ex viola aveva peraltro parlato con un lungo elenco di allenatori.

Tra questi Ralf Rangnick, che sarebbe tornato pesantemente di moda qualche mese più tardi, al termine del 2019/2020. Ma anche lo spagnolo Marcelino, che si è da poco accordato con l' Bilbao. Il nome inedito? Eccolo: Roger Schmidt, tedesco come Rangnick, un altro candidato concreto alla panchina rossonera dopo l'addio di Giampaolo. Tutto rivelato dal ex direttore sportivo Ricky Massara nella deposizione relativa al contenzioso con Zvone Boban, a cui negli scorsi giorni il Milan è stato costretto a pagare più di 5 milioni di euro.

"La settimana che precede di fatto l'esonero, che avviene dopo la partita di Genova che, se non ricordo male, è stata ai primi di ottobre, abbiamo avuto dei contatti con diversi allenatori. Potrei non essere precisissimo con riferimento ai giorni esatti. Nello specifico, per quanto è a mia conoscenza, siamo andati a contattare il signor Marcelino, questo incontro se non ricordo male è avvenuto a Zurigo, eravamo presenti io, Boban, Gazidis, e Giorgio Furlani.

Durante quella giornata lì sono stato informato dal signor Furlani che il giorno dopo, non ricordo esattamente se il giorno dopo o due giorni dopo, avrebbe incontrato assieme a Gazidis in il signor Rangnick. Questo è l'unico riferimento che io ho avuto rispetto ad un incontro con Rangnick. Non ho avuto riscontri di quell'incontro e comunque dopo l'incontro che abbiamo avuto personalmente con il signor Marcelino, noi dell'area tecnica abbiamo proseguito sondaggi con altri possibili candidati. Nello specifico abbiamo sondato la disponibilità del signor Schmidt ad incontrarci, che però ha declinato l'invito".

Nell'ottobre del 2019, quando il Milan decideva di esonerare Giampaolo e iniziava il casting per il nuovo allenatore, Schmidt era reduce da un'esperienza nella Chinese Super League con il Beijing Guoan, da cui era stato esonerato un paio di mesi prima. In precedenza si era messo in luce sulle panchine del , portato al titolo in , e poi del , con cui aveva chiuso al quarto e terzo posto in .

Oggi Schmidt, l'uomo che "ha declinato l'invito" di allenare il Milan, è in al . Secondo in Eredivisie a un punto dall' capolista, domani sfiderà proprio la capolista nello scontro diretto. Mentre in è ai sedicesimi di finale. Con qualche possibile rimpianto per non aver accettato la corte di un club che, con Pioli in panchina e Zlatan Ibrahimovic in campo, è tornato a primeggiare in .