Roma, Rodwell e quel record del 2017: 39 gare da titolare senza mai vincere

Jack Rodwell, obiettivo della Roma, tra il 2013 e il 2017 ha giocato 39 partite da titolare in Premier League senza mai vincerne una.

La prossima meta di Jack Rodwell potrebbe essere la , dopo aver giocato per tutta la sua carriera in . Negli ultimi anni ha giocato in Championship: dalla Premier League manca dal 2017, anno in cui ha interrotto un record che sembrava maledetto.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il classe 1991 infatti tra il 2013 e il 2017 ha cavalcato una striscia negativa di 39 gare giocate da titolare in Premier League e mai vinte dalla sua squadra, tra e Sunderland. La precedente apparteneva a tre ex giocatori del , ma si era fermata a 29.

La striscia maledetta è iniziata dopo il 7 maggio 2013, giorno in cui il City con Rodwell titolare ha battuto il . Da lì ha dovuto aspettare tre anni, otto mesi e 29 giorni prima di tornare a celebrare un’altra vittoria da titolare. 1370 giorni.

La vittoria che ha messo fine all'incubo è arrivata il 4 febbraio 2017, quando il Sunderland ha battuto il per 4-0. Annata comunque maledetta e terminata con la retrocessione dei 'Black Cats'. Da lì Rodwell non ha più visto la Premier League. Ora, in , potrebbe ritrovare una massima categoria.