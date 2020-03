Rodrygo vince NxGn 2020, alla Oberdorf il premio di miglior talento femminile

L'edizione 2020 di NxGn, il premio assegnato dai giornalisti di Goal al miglior talento Under 19, viene vinta da Rodrygo e Lena Oberdorf.

Sono il brasiliano Rodrygo, attaccante del , e la tedesca Lena Oberdorf, centrocampista del SGS Essen, i vincitori di NxGn 2020, il premio assegnato da Goal al miglior talento Under 19 del mondo e da quest'anno, per la prima volta, alla più forte teenager del calcio femminile.

A decretare la classifica i giornalisti delle 43 edizioni di Goal, chiamati a votare i migliori giovani calciatori e calciatrici nati dopo l'1 gennaio 2001.Tra i vincitori delle precedenti edizioni vanno ricordati tra gli altri Jadon Sancho, Justin Kluivert e Gianluigi Donnarumma. Nomi che ora Rodrygo spera di emulare continuando il suo percorso di crescita.

Acquistato dal Santos per 45 milioni di euro nell'estate del 2018, Rodrygo si è unito al Real Madrid solo qualche mese fa e ha avuto un impatto notevole alla sua prima stagione con i Blancos. Gli sono bastati solo 93 secondi per segnare il suo primo goal ed è poi diventato anche il giocatore più giovane in assoluto a segnare una tripletta in lo scorso novembre contro il .

Già ribattezzato in patria come il 'nuovo Neymar', Rodrygo si è conquistato la prima convocazione col e la prima presenza contro l' , sempre a novembre. Finora nel 2019/20 ha segnato 7 goal e fornito 2 assist in 18 presenze col Real Madrid, contribuendo alla corsa della squadra di Zidane in e Champions League. Ma per l'ex Santos questo è solo l'inizio, come spiegato a Goal durante la cerimonia di premiazione.

“Non ha senso vincere il premio e non continuare a fare bene in campo. Credo che questo riconoscimento mi motiverà e mi spronerà a fare sempre meglio".

Rodrygo ha battuto la stellina del , Ansu Fati, che a soli 17 anni ha già incantato il 'Camp Nou' negli ultimi mesi e si è classificato al secondo posto. Fati è diventato il giocatore più giovane a segnare in Champions League realizzando il goal della vittoria contro l' a dicembre e secondo molti potrebbe raccogliere l'eredità di Messi quando l'argentino lascerà Barcellona.

L'attaccante del , Mason Greenwood, completa il podio grazie alla grande crescita sotto la guida di Ole Gunnar Solskjaer. Greenwood è diventato il più giovane marcatore nella storia dei Red Devils e sta giocando un ruolo chiave nella stagione del Manchester United.

Il connazionale di Rodrygo, Reinier, è invece quarto dopo averlo raggiunto al 'Bernabeu' lo scorso gennaio in seguito alle grandi prestazioni col Flamengo dove è stato paragonato a Kakà.

Eduardo Camavinga, 17enne centrocampista del già nel mirino di Barcellona e Real Madrid, si piazza quinto grazie alla sua straordinaria stagione d'esordio in .

L'elenco completo dei 50 giocatori comprende tra gli altri anche Gabriel Martinelli, Takefusa Kubo, Giovanni Reyna, Billy Gilmour e Youssoufa Moukoko, talenti destinati a diventare nei prossimi anni protagonisti ad altissimi livelli. Presenti anche alcuni esponenti della e del calcio italiano, come Sebastiano Esposito, gioiello dell'Inter, e Daniel Maldini, figlio d'arte e promessa del .

Lena Oberdorf, invece, è la prima vincitrice del premio femminile dopo essere diventata la calciatrice più giovane a rappresentare la a livello internazionale.

Nonostante abbia compiuto 18 anni solo a dicembre, è un punto fermo sia nel club che in Nazionale e sembra destinata a diventare una stella del calcio femminile mondiale nel brevissimo periodo.

Un premio che rappresenta per lei solo un punto di partenza, un trampolino verso altri traguardi futuri, come raccontato a Goal al momento della premiazione.

"Sono molto orgogliosa.... è una grande motivazione per me"

L'elenco completo delle migliori giovani calciatrici Under 19, guidato dalla Oberdorf, sarà svelato mercoledì 1 aprile..