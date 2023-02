Rodrygo a GOAL: "Era tutto fatto col Barcellona, poi è arrivato il Real Madrid"

L'attaccante brasiliano parla a GOAL: "Voglio vincere sempre, il mio rapporto con Ancelotti è molto buono. Pallone d'Oro? Prima Benzema, poi io".

A pochi giorni dalla conquista del Mondiale per Club col Real Madrid, Rodrygo ha rilasciato una lunga intervista con GOAL.

Si parte, ovviamente, dalla grande soddisfazione per l'ennesimo titolo vinto con i Blancos, il settimo in quattro anni per Rodrygo.

"Se me l'avessero detto non ci avrei creduto, non credo. Sto bene, sto bene, ma voglio vincere molto di più".

Rodrygo racconta la sua reazione nel momento in cui si è concretizzato il suo trasferimento a Madrid.

"Quando mio padre mi ha dato la notizia... racconto sempre questa storia. Avevo due maglie: una del Barça e una per il Real Madrid e dovevo scegliere. È stato molto facile per me. Anche se era tutto fatto col Barcellona, è stata una sorpresa, non mi aspettavo che arrivasse il Real Madrid, è stato uno spavento ma poi è stato uno dei momenti più felici della mia vita".

L'attaccante brasiliano parla quindi del suo rapporto con Carlo Ancelotti, accostato negli ultimi giorni proprio alla panchina della Seleçao.

"Il mio rapporto con Ancelotti è molto buono, mi aiuta sempre, mi dà tante indicazioni. Ho visto che ne parlano ma poi hanno smentito la notizia. Non so cosa stia succedendo , non ho parlato di questo con lui, ma se va in Nazionale, anch'io sarò molto felice. Ma non lo so, non c'è mai stato un allenatore straniero, sarebbe una cosa nuova, sarebbe molto bello perché è un ottimo allenatore, ma è qualcosa che non so, non so cosa succederà".

A proposito di Brasile brucia ancora la ferita per la prematura eliminazione ai Mondiali contro la Croazia.

"Beh, cerco di non ricordarmelo, ma è impossibile. È un po' triste perché stavo facendo un grande Mondiale, stavo giocando molto bene in ogni partita e poi un rigore ha cambiato le cose. Ma di certo, devi andare avanti, non devi pensare a quello e devi continuare a fare le cose bene, allenarti di più sui rigori perché so che presto tornerò a tirarli, perché è una cosa che so fare bene e se avranno bisogno di me devo farmi trovare pronto. Sono sempre lì per assumermi le mie responsabilità. Come ai Mondiali. Quando mi hanno chiesto chi voleva tirare il calcio io c'ero e ci sarò sempre. Non mi sottrarrò mai alle mie responsabilità".

Adesso torna anche la Champions League, competizione che Rodrygo ha già vinto e in cui spesso si trasforma.

"E' sempre stata una competizione speciale per me. Ho giocato tutte le partite, sono stato importante per la mia squadra, ho ho già vinto una Champions League, è una competizione speciale e spero di continuare a fare bene, spero di fare una bella partita contro il Liverpool, superare il turno e, chissà, non so, vincere un'altra Champions League , sarebbe davvero bello. È sempre difficile giocare contro il Liverpool. Ma siamo pronti, ci stiamo già preparando e speriamo di fare una grande partita".

Rodrygo, insomma, è ormai perfettamente calato nell'ambiente Real tanto che non lo tradirebbe neppure se arrivasse un'offerta da Chelsea, Bayern, Juventus, Liverpool e Barcellona.

"Direi di no, sarei fedele al Real Madrid".

L'attaccante verdeoro poi confessa come ama trascorrere il suo tempo libero e i suoi sogni nel cassetto.

"Quello che faccio di più è giocare a poker. Sono bravo? Sì, sì, gioco sempre con i miei amici, abbiamo un tavolo lì e gioco sempre con loro. Neymar? Sì, è bravo anche lui. Prima di andare a letto sogno di vincere di nuovo tutto, vincere i titoli che mi mancano e tutto quello che ho già vinto, vincerlo tante volte, è quello a cui penso. Ecco perché sto ancora giocando".

Rodrygo quindi difende il connazionale e compagno Vinicius, spesso al centro delle polemiche.

"Vinicius è molto calmo, sorride sempre come puoi vedere. Questo argomento ci dà un po' fastidio, non solo a Vinicius, a tutti noi. Ma sentiamo di non avere più niente da fare . Parliamo sempre e non cambia nulla. In particolare non so cos'altro fare. Sto cercando di non parlare e visto che gli altri parlano e non cambia nulla, io non parlo".

Infine il talento del Real Madrid scherza sull'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro.

"Chi lo vincerà? Ancora Karim e poi Rodrygo".