Rodrigo Caio e il rimpianto Barcellona: "Dopo le visite mediche hanno scelto Murillo e non me"

Non è diventato realtà il sogno del difensore brasiliano Rodrigo Caio di indossare la maglia del Barcellona. A confermare come sono andate le cose con i blaugrana è il diretto interessato ai microfoni di Globoesporte.

La dirigenza catalana ha infatti scelto di mettere sotto contratto il colombiano Murillo dopo avere fatto sostenere le visite mediche anche al classe 1993 verdeoro.

"Sono rimasto ad attendere perchè per me si trattava di una buona opportunità di entare a fare parte del calcio europeo, anche se solo per 6 mesi. Il Barcellona aveva due opzioni, me o Murillo. Quando ho terminato le visite mediche ho saputo che avevano scelto lui. Penso che nella loro decisione abbia inciso la circostanza che al momento Murillo è più preparato al calcio europeo. A fare la differenza è stata la mia necessità di avere un periodo di adattamento al calcio europeo in questo momento decisivo della stagione".