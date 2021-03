Roccia del Cagliari e decisivo: il riscatto di Rugani a un anno dal covid

Nel marzo 2020 Rugani fu il primo ad essere confermato come positivo al coronavirus: ora goal e seconda vittoria di fila in Sardegna.

Il 9 marzo 2020 l'Italia piombava nel lockdown. Tutto chiuso, tutti a casa, se non per le necessità impellenti. Due giorni dopo, con lo stop della Serie A, arrivava la conferma del primo giocatore della massima serie positivo al coronavirus. Daniele Rugani , che un anno dopo, ha trovato un goal decisivo.

Un riscatto per il difensore ex Juventus, che dopo aver conquistato lo Scudetto con i bianconeri, certamente non da protagonista, visto il ruolo di panchinaro, è andato in prestito al Rennes per provare ad essere protagonista. Tutto il contrario, vista una sola presenza con la maglia dei transalpini.

Ha pensato a lui il Cagliari nel calciomercato invernale, in una finestra di trasferimenti che ha visto i rossoblù portare in squadra diversi giocatori importanti come Nainggolan, Duncan e Asamoah. Insieme a loro anche Rugani, a caccia di riscatto.

Il centrale è stato subito utilizzato come titolare da Di Francesco, in un periodo però decisamente nero per la formazione sarda, viste le ripetute sconfitte della formazione rossoblù. Con l'arrivo di Leonardo Semplici, però, tutto sembra essere cambiato.

Zero goal subiti dalla difesa del Cagliari in quel di Crotone e tre punti conquistati dopo tempo immemore, dunque altro successo, altro clean sheet con Rugani al centro della difesa e goal decisivo proprio per il classe 1994, che non segnava in Serie A dal febbraio 2019.

E' passato invece praticamente un anno da quando la positività al coronavirus di Rugani portò anche in Serie A il contagio, che ha riguardato diversi giocatori della massima serie: guarito ad aprile, era poi tornato in campo contro il Brescia come titolare.

Ora, per lui, sia il covid, sia il periodo difficile del Cagliari sono alle spalle, nonostante un problema muscolare rimediato proprio contro il Bologna: in un anno sono capitate tante cose, negative, ma anche positive, con lo Scudetto conquistato ed ora, il goal in maglia rossoblù. Nella regione d'Italia in cui quel virus, sembrerebbe stia rallentando.