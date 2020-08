Rocchi si ritira, il tributo di Juventus e Roma: "La miglior fine che potessi immaginare"

L'arbitro Gianluca Rocchi si ritira dopo 263 partite, il tributo finale dei giocatori di Juventus e Roma: "Credo sia il momento giusto per l'addio".

Si chiude il campionato di e si chiude la lunghissima avventura in campo dell'arbitro Gianluca Rocchi , che ha ricevuto anche il tributo dei giocatori di e al termine della partita vinta dai giallorossi

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', l'arbitro ha commentato con emozione la fine di una carriera lunga 263 partite e 17 anni di Serie A:

"Devo essere sincero: ringrazio sia Roma che Juventus per avermi fatto vivere l'ultimo momento della mia carriera in maniera indimenticabile. Soprattutto l'omaggio dei giocatori, che sono i nostri giudici supremi, mi ha onorato. Il titolo della serata è: 'La miglior fine che potessi immaginare'. Lasciare il campo mi fa male perché per noi è vita, ma sono contento perché ho concluso in ottima condizione. Avessi continuato non so se sarei stato così bene".

Rocchi ha spiegato anche il cambiamento di un campionato che ora vede punire anche i minimi contatti:

"Posso spiegare solo la sensazione vissuta in prima persona dopo il lock-down: senza pubblico le partite non sono le stesse. Ho avuto difficoltà a fare questo passaggio, quindi può essere che certi contatti sembrino più evidenti. In questa situazione percepisci le cose in maniera diversa".

Positivo infine secondo l'arbitro l'impatto del VAR sul calcio moderno: