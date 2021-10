Rocchi applaude gli arbitri italiani: "Si sono comportati ottimamente, sono soddisfatto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha espresso soddisfazione per quanto fatto vedere dai direttori di gara sui campi della nostra Serie A nel corso dell'ultima giornata:

"Quest’anno, indiscutibilmente, con il ritorno del pubblico negli stadi, il compito degli arbitri è più difficile. Noi abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani: ieri avevamo Mariani e Massa, che sono internazionali, ma restano comunque ragazzi in crescita, che non hanno l’esperienza di un Orsato”.

"Sono veramente soddisfatto per la giornata di ieri: gli arbitri si sono comportati ottimamente. Stiamo assistendo a delle partite bellissime, se lo sono un po’ del merito è anche dei nostri arbitri".

L'ultima giornata di campionato è stata scandita dalle tante espulsioni comminate nei confronti degli allenatori.

A Bergamo ne ha fatto le spese Gasperini, in Roma-Napoli sono stati espulsi sia Mourinho che Spalletti, mentre in Inter-Juventus il cartellino rosso è stato sventolato nei confronti di Simone Inzaghi dopo l'assegnazione del calcio di rigore ai bianconeri:

"Ho parlato con Spalletti e Mourinho, che si sono scusati a fine partita. E sono molto contento. Spalletti è toscano come me, Massa è un ragazzo più introverso, l’ha vissuta male e ha reagito sentendosi attaccato. Abbiamo chiesto agli arbitri di essere intransigenti con chi si comporta male".

Gasperini? Comincio col metterci la voce. Non ci tiriamo indietro di fronte a eventuali errori. Sono soddisfatto della giornata di ieri, ottima. Abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani e di dare spazio a ragazzi in crescita. Sono contento di come hanno approcciato le ultime gare”.