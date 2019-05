Roccella-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Roccella sfida il Bari nella 34ª giornata del Girone I di Serie D: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Roccella di Francesco Passiatore sfida il Bari di Giovanni Cornacchini, già laureatosi vincitore del campionato, nella 34ª e ultima giornata del Girone I di Serie D. I calabresi sono terzultimi e comunque vada disputeranno i playout al termine della stagione regolare: 35 i punti in classifica, con un cammino di 7 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. I pugliesi si sono laureati campioni con due giornate d'anticipo e guidano la graduatoria con 78 punti, frutto di 24 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Roccella-Bari su DAZN

Augustus Kargbo, Giovanbattista Catalano e Alessio Faella sono i migliori marcatori degli arancio-amaranto con 3 goal a testa, mentre Roberto Floriano e Simone Simeri sono i giocatori più prolifici dei biancorossi. Il Roccella ha ottenuto una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Bari invece ha collezionato 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA ROCCELLA-BARI

Roccella-Bari si giocherà domenica 5 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Muscolo di Roccella Jonica.

DOVE VEDERE ROCCELLA-BARI IN TV E STREAMING

La partita Roccella-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi: oltre che su pc, tablet e smartphone anche sulle altre , se in possesso di un moderno modello smart, oppure collegando alla stessa un decoder Sky Q, o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, o ancora adoperando strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Poco dopo il fischio finale, l'evento sarà a disposizione di tifosi e appassionati nella sezione on demand per la visione integrale o degli highlights. La telecronaca della gara sarà curata da Giampiero Foglia Manzillo.

PROBABILI FORMAZIONI ROCCELLA-BARI

Passiatore dovrebbe affidarsi al 4-3-3 con tridente offensivo composto dal centravanti Busatta e da Braglia e Mbaye come esterni offensivi. A centrocampo Diop sarà il playmaker, mentre Pizzutelli e Riitano saranno i due interni. Dietro Ngom e capitan Cordova comporranno la coppia centrale, con Zukic e Filippone ad agire da terzini. Non vanno escluse tuttavia scelte di formazioni particolari, visto l'impegno imminente che aspetta i calabresi nei playout.

Cornacchini ha già annunciato che farà un turnover abbastanza spinto, dando spazio a quei giocatori che finora hanno giocato di meno in vista della poule Scudetto. Dal 4-2-3-1 i Galletti dovrebbero passare così al 4-4-2. Non sono stati convcocati 3 pilastri fondamentali della squadra titolare come Floriano, Brienza e Mattera, mentre anche Piovanello e Bolzoni non dovrebbero scendere in campo in quanto diffidati. In porta potrebbe esserci spazio per il dodicesimo Bellussi. In difesa, al centro con Di Cesare ci sarà Cacioli, mentre Aloisi rileverà Turi sulla destra e a sinistra potrebbe giocare Nannini. Novità anche a centrocampo, con Liguri che agirà sulla fascia destra, Neglia a sinistra e in mezzo Feola confermato accanto ad Hamlili. In attacco infine il tecnico dei pugliesi ha annunciato la presenza dal 1' di Iadaresta, al suo fianco ci sarà Simeri.

ROCCELLA (4-3-3): Scuffia; Zukic, Ngom, Cordova, Filippone; Pizzutelli, Diop, Riitano; Braglia, Busatta, Mbaye.

BARI (4-4-2): Bellussi; Aloisi, Di Cesare, Cacioli, Nannini; Liguori, Feola, Hamlili, Neglia; Simeri, Iadaresta.