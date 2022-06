Roca lascia il Bayern Monaco: giocherà con il Leeds

Dopo due campionati tedeschi vinti con il Bayern, Roca si trasferisce a titolo definitivo in Premier: è il terzo acquisto del team britannico.

Dopo una manciata di presenze in due anni e diversi titoli vinti in terra bavarese, Marc Roca lascia il Bayern Monaco. Cessione nell'aria da tempo per il giocatore spagnolo, ufficializzato come nuovo rinforzo del Leeds per la prossima stagione.

E' stato lo stesso Bayern a confermare la cessione di Roca, in seguito alle visite mediche del classe 1996, vincitore della Bundesliga nelle ultime due annate. Poco spazio a Monaco di Baviera per l'ex Espanyol e cessione scontata, con il Leeds pronto ad accoglierlo nell'annata di Premier League 2022/2023.

"Marc ha un carattere meraviglioso, è anche un calciatore molto professionale" ha evidenziato Hasan Salihamidžić, Direttore Sportivo del Bayern Monaco. "Ce lo ha sempre mostrato quando è stato schierato. Marc è venuto da noi, ci ha detto che voleva giocare di più. Abbiamo quindi concordato il trasferimento al Leeds United. Siamo convinti che porterà grande esperienza. Le sue qualità sono indiscusse. Gli auguriamo ogni successo per il suo ulteriore percorso".

24 presenze in due anni per Roca, chiuso dalla folta concorrenza di interni di centrocampo al Bayern Monaco. Approdato in Germania nel 2020, aveva firmato un contratto quinquennale dopo essere stato pagato circa nove milioni di euro. Il Leeds, invece, ne ha messo sul piatto circa undici.

Roca - che ha firmato con il team britannico fino al 2027- è il terzo acquisto estivo del Leeds, dopo gli arrivi di Brenden Aaronson e Rasmus Kristensen, anch'essi in arrivo il prossimo primo luglio:

"E' una nuova esperienza e una nuova sfida per me. Il Leeds United mi ha dato la possibilità e un'opportunità per cui darò il massimo. Tutti mi hanno sempre detto che la Premier League è il miglior campionato del mondo e la storia del Leeds United è incredibile, spero riusciremo a fare cose buone qui".

Cresciuto nell'Espanyol dal 2012, fino ad arrivare in prima squadra nel 2016, Roca si è messo in mostra come uno dei migliori talenti catalani della sua generazione. Campione d'Europa Under 21 in Italia nel 2019, il suo percorso di crescita ha subito uno stop con le poche occasioni al Bayern: al Leeds può ripartire.