Robinho torna al Santos: guadagnerà 230 euro al mese

Robinho torna al Santos per la quarta volta con lo stipendio minimo di 230 euro al mese: previsto però anche un bonus di 45 mila euro.

Quarta avventura al Santos per Robinho, che torna nuovamente in per vestire la maglia del club che lo ha lanciato nel lontano 2002. Una scelta di cuore per l'ex giocatore del , che andrà a guadagnare uno stipendio simbolico.

Secondo quanto riferisce la stampa brasiliana, l'attaccante brasiliano percepirà infatti 230 euro al mese per i cinque mesi di contratto firmati, circa 1500 Reais: un accordo prolungabile fino al dicembre 2022. Anche il club ha confermato le cifre dell'accordo, con lo stesso Robinho che però potrebbe guadagnare un bonus di 45 mila euro dopo le prime 10 presenze.

"Il mio obiettivo è aiutare il Santos. Per me è una sensazione meravigliosa essere qui, nel club dove gli appassionato del calcio hanno iniziato a conoscere il mio nome", ha dichiarato il giocatore classe '84.

Altre squadre

Reduce da una stagione giocata in tra le fila dell' , con cui ha vinto il campionato: il Santos lo ha riportato a casa a parametro zero e con il vantaggio di uno stipendio 'simbolico'.