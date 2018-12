Robinho all'Istanbul Başakşehir, parla l'agente: "Non ne sappiamo nulla"

L'agente di Robinho: "I due club avranno pure raggiunto l'accordo ma noi non ne sappiamo nulla, non siamo stati consultati".

Si tinge di giallo il trasferimento del brasiliano Robinho dal Sivasspor all'Istanbul Başakşehir. Il tutto dopo che nella giornata di giovedì il Sivasspor stesso ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il passaggio al nuovo club (attualmente primo in classifica nel campionato turco) del classe 1984, pur non sottolineando i dati salienti dell'operazione appena conclusa.

A parlare della presenza di un accordo tra i club, ma della totale estraneità ai fatti del giocatore è il suo procuratore Marisa Alija ai microfoni di Globoesporte.

"In realtà non sappiamo nulla, non siamo stati consultati. I club avranno pure potuto raggiungere un accordo tra di loro, ma dal punto di vista del giocatore non c'è stato alcun tipo di accordo".

Robinho, attualmente sotto contratto fino al giugno del 2019 (è arrivato lo scorso gennaio dall'Atletico Mineiro), nella stagione attualmente in corso ha collezionato in campionato 16 presenze ed 8 goal.