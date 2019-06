Robertson campione d'Europa, sette anni fa scriveva: "La vita è uno schifo, cerco un lavoro"

Le favole non esistono ma la storia di Andrew Robertson, terzino laureatosi campione d'Europa col sabato sera, è molto simile a una fiaba.

Solo sette anni fa Robertson, che all'epoca giocava in patria per il Queen's Park dopo esssere stato scaricato dal , si sfogava su Twitter. "La vita a quest'età è uno schifo senza soldi". Il tutto seguito dall'hashtag #needajob, ovvero ho bisogno di un lavoro.

Robertson nel 2012 d'altronde aveva solo 18 anni e il calcio evidentemente non era ancora una certezza della sua vita. Sette anni dopo però tutto è clamorosamente cambiato.

life at this age is rubbish with no money #needajob