Mancini non soddisfatto del risultato: "La palla non entra, siamo stanchi"

L'allenatore della Nazionale dopo il pareggio contro la Svizzera: "Dobbiamo essere più cattivi e più precisi, gara stradominata".

L'Italia Campione d'Europa centra il secondo pari consecutivo nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, con uno 0-0 in casa della Svizzera che avrebbe potuto essere altro in termini di risultato.

Lo sa bene anche Roberto Mancini, che si è spesso agitato durante il match e che, ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato la sfida del St. Jakob.

"È un momento in cui la palla non entra: abbiamo avuto anche oggi troppe occasioni per non vincerla. Dobbiamo essere più cattivi e più precisi: anche questa gara l’abbiamo stradominata e non si può non vincere 2-0 o 3-0".

E' il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro la Bulgaria, ma anche in questo caso l'Italia avrebbe potuto portare a casa i tre punti, importantissimi per la classifica del girone.

"Nel secondo tempo è stato più difficile, ma abbiamo fatto bene. La squadra ha giocato: siamo un po' stanchi. Brucia l’occasione persa, come giovedì scorso. Nell’ultima partita vedremo qualche cambio. La sfida di novembre decisiva? A questo punto sì".

Contro la Svizzera, però, è mancata soprattutto la cattiveria in avanti: lo 0-0 di Basilea, risultato bugiardo per quanto visto in campo, ha messo in risalto ancora una volta la fase difensiva Azzurra: Giorgio Chiellini è d'accordo con il suo allenatore..

"Oggi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, agonistico e tecnico: anche meglio del 3-0 di Roma a giugno. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto alla Bulgaria, ci manca ancora qualcosina, ma è tornata la squadra di Wembley".

Il capitano dell'Italia, ai microfoni di Rai Sport, guarda già al futuro.