Roberto De Zerbi, l'allenatore che divide: maestro o bluff?

Roberto De Zerbi sfiderà oggi l'Inter sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Per alcuni è il futuro del calcio, per qualcun altro è invece un bluff.

Roberto De Zerbi ritrova l'Italia. Ma in realtà non l'ha mai persa. Sono passati più di quattro mesi da quando l'allenatore bresciano ha annunciato il suo addio al Sassuolo ma, sebbene adesso si sia allontanato di parecchie longitudini, il suo nome torna con costanza d'attualità nel nostro Paese.

I motivi sono molteplici: su tutti l'evidente assoluta volontà, manifestata dallo stesso tecnico, di restare agganciato al calcio italiano, del quale continua a parlare con frequenza nel ruolo di osservatore/opinionista. Inoltre, si parla spesso di lui a proposito (e talvolta a sproposito) di "calcio moderno", identificando nel 42enne lombardo il più alto esempio di calcio propositivo, offensivo e divertente. Qualcuno lo reputa un maestro, qualcun altro un bluff.

Se non altro, De Zerbi è riuscito a dividere l'opinione pubblica pallonara in due tronconi netti e distinti: prima di lui, dalle nostre parti negli ultimi 30 anni, erano riusciti a generare una tale dicotomia soltanto Zeman e Mourinho. Non due a caso, insomma.

Roberto De Zerbi è un allenatore divisivo, che sul campo è apprezzato da molti, davanti ai microfoni forse da qualcuno in meno.

In molti, ad esempio, non gli hanno mai perdonato, in pieno "terremoto Superlega", la dichiarazione un po' azzardata rilasciata in conferenza stampa prima della trasferta sul campo del Milan che attendeva il suo Sassuolo.

"Io non avrei piacere ad andare a giocare la partita perché il Milan è fra i fondatori della Superlega. Io l’ho detto a Carnevali e ai giocatori. Poi se Giovanni e il club mi obbligheranno ad andare, ci vado. Ho discusso per mezz’ora con la squadra, era giusto farlo. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato. Il calcio è di tutti ed è meritocratico. Si poteva fare alla luce del sole invece di pubblicare i comunicati a mezzanotte".

Parole forti, senza dubbio. Ma anche forzate, probabilmente. Un po' populiste, altrettanto probabilmente. Perché, a volerle analizzare nel dettaglio, le parole non trasudano coerenza da tutti i pori. Perché anche senza Superlega si può dire che il calcio sia pura meritocrazia. Proprio no. Lo stesso De Zerbi ha ottenuto una chance in panchina in Serie A senza averla mai conquistata sul campo. A dirla tutta, anzi, l'allenatore dello Shakthar non aveva conquistato sul campo nemmeno la Serie B, mancando la promozione con il Foggia (il suo successore, Stroppa, ci riuscì invece al primo tentativo).

Dopo un debutto da allenatore tutt'altro che felice sulla panchina del Darfo Boario, concluso con la retrocessione dalla Serie D all'Eccellenza del club lombardo, nelle due stagioni vissute a Foggia, culminate con un settimo posto e un secondo posto (con conseguente finale playoff persa contro il Pisa di Gattuso), De Zerbi, pur non centrando l'obiettivo promozione, ha meritato tanti applausi per il bel gioco offerto dalla squadra rossonera, proprio in una piazza che nostalgica di Zemanlandia ha ritrovato in lui un tecnico dal calcio propositivo e divertente.

L'addio al club pugliese, arrivato al culmine di numerosi problemi tra il tecnico e la società, ha rappresentato un bivio fortunato per entrambe le parti. Il Foggia, con Giovanni Stroppa, ha centrato la promozione in Serie B e il tecnico, dopo qualche settimana da osservatore, si è accordato con il Palermo, nel travagliato anno contraddistinto dall'affaire Baccaglini.

Chiamato a sostituire il dimissionario Ballardini dopo due giornate di campionato, De Zerbi colleziona una vittoria, due pareggi e ben nove sconfitte (sette delle quali consecutive e sei delle quali in casa che - unita a quella subìta da Ballardini prima di lui e quella raccolta da Corini, suo successore - rappresentano tuttora il record negativo nella storia della Serie A). Si può dire che stavolta l'esonero deciso da Zamparini sia stato uno dei più coerenti con i risultati tra i tanti decisi dal vulcanico patron.

La stagione successiva, nell'ottobre del 2017 e ancora a campionato in corso, De Zerbi viene chiamato dal Benevento. La squadra allenata da Baroni arriva da 9 sconfitte di fila e, dopo l'avvento di De Zerbi, ne perderà altre 5 per un totale di 14 gare senza punti all'attivo (altro record negativo per la Serie A). Poi il famoso pari con il Milan firmato dal portiere Brignoli rappresenta una boccata d'aria per la squadra giallorossa che, pur togliendosi qualche soddisfazione e mostrando un calcio decisamente migliore, conclude comunque la stagione malinconicamente in ultima posizione.

Tuttavia, attribuire a Marco Baroni tutte le responsabilità della retrocessione è un evidente falso storico: tenendo in considerazione infatti i risultati maturati in Serie A dalla decima giornata in avanti (cioè da quando il Benevento era guidato da De Zerbi), soltanto il Crotone ha raccolto meno punti (19) dei 21 portati a casa dal Benevento di De Zerbi, virtualmente penultimo in questa speciale graduatoria e distante 4 punti da Chievo e Bologna terz'ultime. Insomma, non è che la media punti del Benevento targato De Zerbi fosse proprio da Europa, come talvolta qualcuno prova a far trasparire a proposito di quella stagione.

Indubbiamente, però, va detto, con quel Benevento non era facile fare di più. Sicuramente migliore l'esperienza vissuta da De Zerbi a Sassuolo dove, col club neroverde, ha raccolto prima un 11° posto e poi due volte l'8° posto. Anche qui, però, niente di strabiliante se si tiene in considerazione il rendimento dei suoi predecessori: Di Francesco (17° al debutto in massima serie, poi 12°, 6° con annessa qualificazione in Europa League e 12°) e Iachini (11° da subentrato).

Per alcuni, però, non affidare la panchina di una big d'Italia a De Zerbi è stato un "delitto". Ma perché? Sulle panchine delle cosiddette 'grandi' siedono allenatori pluridecorati come Allegri e Mourinho o tecnici che da tanti anni lottano per le posizioni di vertice proponendo un calcio tutt'altro che noioso come Inzaghi, Spalletti, Sarri e Pioli. Poi c'è Gian Piero Gasperini, che la sua occasione in una big se l'è costruita da solo, tramutando una 'provinciale' in un'ospite fissa della Champions League.

Una Champions League conquistata sul campo quella del Gasp, tornando al tema della meritocrazia. Champions League che De Zerbi ha conquistato per quanto di buono fatto vedere sulla panchina del Sassuolo ma che, per poterla vivere da protagonista, lo ha portato a trasferirsi in Ucraina e a misurarsi con un campionato non certo tra i più affascinanti d'Europa.

La prima in Champions, peraltro, è stata tutt'altro che indimenticabile: lo Sheriff Tiraspol - alla sua prima assoluta in Champions, così come De Zerbi - si è imposto per 2-0 e del calcio spumeggiante del tecnico si è visto poco. Possesso palla escluso, naturalmente.

Chiaramente il suo Shakthar non dispone di un organico paragonabile a quello a disposizione dell'Inter o del Real Madrid, tuttavia De Zerbi avrà l'occasione di dimostrare che quella chance, che per molti avrebbe meritato già, potrebbe davvero meritarla. Tuttavia, il motivo per il quale ciò non è finora accaduto non va ricercato in teorie legate a una presunta 'punizione' seguita ai suoi proclami contro "il calcio dei ricchi", ma per squisite ragioni tecniche. Ciò che è certo è che le scelte di tante big del nostro campionato - Juve e Roma a parte, forse - non sono state certo orientate su allenatori vecchio stampo o 'difensivisti' e se dunque a De Zerbi non è stata ancora concessa quest'opportunità, più che di 'delitto' sarebbe fosse opporturno parlare di "scelta". Giusta o sbagliata. Ma certamente non delittuosa o folle.

De Zerbi, che di anni ne ha appena 42, di tempo, modo e soprattutto potenziale per far parlare di sè su grandi palcoscenici ne ha davanti parecchio perché, e su questo il giudizio è quasi unanime, le sue idee di calcio divertono e spesso funzionano. Probabilmente, anzi, proseguire su un cammino lineare e condotto passo dopo passo, senza bruciare le tappe potrebbe rivelarsi utile e virtuoso per il completamento del suo percorso.

Così come potrebbe risultare altrettanto virtuoso non perdersi dentro il 'personaggio' che gli è stato cucito addosso. Perché dichiarazioni come quella rilasciata dopo l'ultima finale di Champions League ("Preferirei perdere la finale con Guardiola in panchina piuttosto che vincerla con un altro tecnico") sembrano più il frutto di una strategia comunicativa ragionata che di pensieri reali. E se è vero che nel calcio può far bella figura anche chi non vince i trofei, preferire la sconfitta alla vittoria è un concetto che va contro gli stessi princìpi dello sport. Molto più della Superlega.