Roberto Carlos torna in campo a 48 anni: una sola sfida tra i dilettanti

Con soli 5 sterline, circa 6 euro, il Bull in the Barne United, squadra che milita nella Greenhous Shrewsbury and District Sunday League, si è accaparrato Roberto Carlos. Il brasiliano, tra i giocatori più importanti nella storia del calcio, è così tornato in campo a 48 anni. Certo, per un solo match.

PENALTY! 4-3, Roberto Carlos slots home pic.twitter.com/bR4c84av0I — Lokomotiv Reabrook (@LokomotiveReab1) March 4, 2022

This is the moment Roberto Carlos videocalled fellow Real Madrid legend Sergio Ramos while drinking with his Sunday league teammates in a Shropshire village pub tonight. pic.twitter.com/EUzxzpuSDh — Shropshire Star (@ShropshireStar) March 4, 2022

Il club ha infatti vinto la lotteria a gennaio nell'ambito del concorso Dream Transfer di Ebay per aiutare la campagna della società Football Beyond Borders. Il premio era quello di avere Roberto Carlos per un match, di fatto quello contro gli Harlescott Rangers.

Inizialmente in panchina, l'ex fuoriclasse del Real Madrid è subentrato nella ripresa, per poi essere sostituito e tornare nuovamente in campo nel finale per segnare anche una rete con il mancino su calcio di rigore.

Un mancino tra i più conosciuti nella storia, sicuramente nella top dei più potenti e capaci di generare traiettorie fuori dal comune, vedi la famosa realizzazione di punizione contro la Francia a metà anni '90.

Roberto Carlos si era ritirato nel 2015, dopo aver chiuso la carriera in India con la maglia dei Delhi Dynamos. La sua rete nel match di Sunday League non è bastata a conquistare la vittoria, vista la sconfitta per 4-3 rimediata dalla sua squadra.

Al termine della gara, dopo essersi intrattenuto con i curiosi, Roberto Carlos si è detto entusiasta dell'esperienza:

"Anch'io vengo da una piccola città, quindi mi piace l'atmosfera della zona. È semplicemente fantastico che il calcio ti dia queste opportunità per poter incontrare nuove persone, nuove culture, luoghi diversi. Di certo non sono mai stato in un posto come questo prima".

Sconfitti, ma felici per la presenza di Roberto Carlos, i compagni del brasiliano hanno portato lo stesso in un pub della zona, ed è qui che il classe 1973, tra una birrae l'altra, ha sorpreso tutti effettuando una videochiamata con Sergio Ramos, stella del PSG ed ex compagno del verdeoro ai tempi del Real Madrid.

Lasciato il Bull in the Barne United, Roberto Carlos continuerà ad essere opinionista, ambasciatore del suo vecchio club spagnolo, magari provando a rituffarsi nuovamente nel mondo della guida tecnica, dopo le esperienze come allenatore in Turchia, India, Qatar e Russia.