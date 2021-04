Robben torna in campo dopo sei mesi: terza presenza in stagione

Il giocatore olandese ha subito un infortunio al polpaccio e da ottobre non è più sceso in campo: ora proverà a spingere il Groningen in Europa.

Per un calciatore denominato da sempre come giocatore di cristallo, avere 37 anni non porta certo a recuperare da un infortunio in maniera rapida. Arjen Robben ci ha messo ben sei mesi per ritornare in campo dopo l'ultima gara con il Groningen, in Eredivisie.

Tornato a sorpresa a giocar edopo il ritiro per vestire la maglia del suo vecchio club, Robben aveva subito un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fermo per quasi tutta la stagione. Quella odierna contro l'Heerenveen è solamemente la sua terza gara stagionale.

Robben comincia a dubita seriamente di proseguire la sua carriera oltre l'estate, visti i continui problemi fisici che non lo hanno mai risparmiato in carriera e nemmeno in questa sua sorprendente nuova esperienza in Olanda, con quella maglia biancoverde in cui si era messo in mostra a inizio carriera.

Il suo Groningen è attualmente sesto in campionato, abbastanza sicuro di giocare i playoff post-stagione per poter giocare la prossima Europa League. L'arma in più a disposizione del tecnico Danny Buijs sarà proprio l'ex Bayern Monaco, a meno di nuove sorprese.

Robben è tornato in campo dopo sei mesi e i 14' minuti giocati contro l'Utrecht a ottobre. Prima di tale sfida era sceso sul terreno di gioco solamente per una mezzora nel primo turno contro il PSV, al quale era seguito un problema all'inguine.

Passano gli anni e gli acciacchi di Robben non finiscono, ancor più duri da superare visti i 37 anni sulla carta d'identità. Ha saltato 29 gare con il Groningen, qualcosa di purtroppo assolutamente normale durante tutta la sua carriera: solamente in una stagione con il PSV (nel lontano 2002/2003) è riuscito a giocare almeno 30 gare in campionato.