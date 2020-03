Robben torna ad allenarsi con il Bayern: inserito nelle lezioni quotidiane in video

Arjen Robben, dopo Bastian Schweinsteiger, si aggiunge agli allenamenti in video del Bayern. E' stata una richiesta proprio dell'olandese.

Arjen Robben ha sentito la mancanza dei suoi ex compagni al e di un vero allenamento in questo momento di quarantena. Dopo essersi ritirato nel 2019, proprio finendo il contratto con i bavaresi, adesso l'olandese torna ad allenarsi con il Bayern.

Anche se ovviamente solo virtualmente, visto il periodo. Robben ha infatti chiesto al Bayern di poter partecipare in video, come tutti gli altri, alle sessioni di allenamento della squadra. Lo riporta 'Sport Bild'.

Secondo il quotidiano tedesco Robben non ha perso minimamente la voglia e la carica, ed è per questo che il Bayern avrebbe accettato la richiesta, in modo da poter diffondere la sua voglia a tutto il resto della squadra.

Non è l'unico ex campione del che partecipa agli allenamenti: c'è anche Bastian Schweinsteiger.