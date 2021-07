Robben dice basta: si ritira per la seconda volta dopo un anno al Groningen

Arjen Robben ha annunciato il proprio ritiro dal calcio. L'olandese si era già fermato nel 2019 prima di tornare in campo con la maglia del Groningen.

Arjen Robben ha annunciato il proprio ritiro dal calcio. L'olandese si era già fermato nel 2019 prima di tornare in campo e disputare l'ultima stagione da professionista con la maglia del Groningen.

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarrière. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

Dopo aver detto basta al termine della stagione 2018-2019, la decima con la maglia del Bayern Monaco, era tornato in corsa soltanto un anno dopo firmando con il Groningen, squadra che lo aveva proiettato nel calcio professionistico all'inizio degli anni 2000.

Un passato scandito anche dalle esperienze agrodolci con le maglie di PSV, Chelsea e Real Madrid - dove ha comunque vinto sia Premier League che Liga - prima dell'esplosione fragorosa con la maglia del club bavarese dove si è consacrato al culmine di un decennio pieno zeppo di trionfi.

L'esterno orange ha trionfato otto volte in Bundesliga, ha vinto una Champions League - con goal in finale nel derby tedesco contro il Borussia Dortmund - oltre ad un Mondiale per Club, una Supercoppa europea, cinque coppe di Germania e altrettante supercoppe.

Il più grande rammarico, invece, rimarrà la finale di Coppa del Mondo persa contro la Spagna nella rassegna mondiale organizzata in Sudafrica nel 2010.

Prossimo ai 38 anni, l'esterno nativo di Bedum appende le scarpette al chiodo. Questa volta definitivamente.