Rizzoli spiega il nuovo calcio: "Meno contatti, servirà la giusta distanza"

Sarà un calcio diverso quello che dovremo aspettarci alla ripresa dopo l'emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta. Ad affermarlo è Nicola Rizzoli, che descrive nel dettaglio cosa dovrà cambiare nell'atteggiamento dei giocatori e degli arbitri.

Il designatore degli arbitri italiani ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', sbilanciandosi su ciò che potrebbe essere il nuovo calcio:

"Senza dubbio bisognerà avere comportamenti diversi, ci dovrà essere la giusta distanza fra i giocatori e con gli arbitri stessi. Serve uno step culturale positivo per tutti. Le 5 sostituzioni sono una proposta della Fifa, ed è chiaro che in una fase in cui si dovranno affrontare molte gare una dietro l'altra e in una stagione particolare bisognerà venire incontro ai giocatori".