Rizzoli chiarisce: "L'audio di Inter-Juventus su Pjanic non esiste"

Il designatore ha voluto fare luce sulla polemica degli ultimi giorni: "Non rientra nel protocollo e dunque non è stata registrata".

E' la grande polemica di questi giorni, in cui di calcio attuale ovviamente non si può parlare, causa stop per pandemia di coronavirus. In attesa di capire se la stagione 2019/2020 potrà concludersi, si guarda al passato, relativamente ad un - del 2018 con Pjanic protagonista.

Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura federale, aveva parlato di una presunta registrazione della VAR sparita a proposito del rosso non comminato a Pjanic. Ora ci pensa Rizzoli, disegnatore degli arbitri, ad entrare a gamba tesa sulla questione cercando di fare luce su quanto si è scritto negli ultimi giorni.

Intervistato da Sky Sport, Rizzoli è stato chiaro a proposito di quell'episodio:

"La situazione del secondo, mancato giallo a Pjanic in Inter-Juventus non rientra nel protocollo e dunque non è stata registrata".

Quella registrazione secondo Rizzoli non è mai esistita:

"Pecoraro ha richiesto l'intera registrazione di Inter- , una cosa che non esiste e non viene mai fatta"

Rizzoli spiega il motivo per cui quel presunto audio è in realtà un fake: