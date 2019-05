Rivoluzione Sampdoria: gruppo Vialli interessato, Giampaolo addio?

Potrebbe essere un'estate di rivoluzione in casa Sampdoria: il gruppo di Gianluca Vialli potrebbe diventare proprietario. Giampaolo verso l'addio.

Dopo il nono posto della stagione 2018/19, la si può preparare a un'estate di rivoluzioni. I doriani potrebbero infatti cambiare non solo guida tecnica, ma anche la proprietà.

Secondo quanto riporta 'Ansa', il club di Genova potrebbe essere acquistato da un gruppo di cui fa parte anche il grandissimo ex blucerchiato Gianluca Vialli.

L'ex attaccante di , Sampdoria, e , qualora l'operazione dovesse andare a buon fine, diventerebbe il nuovo presidente della società.

Della sua cordata fanno due big della finanza mondiale, il magnate Jamie Dinan e Alex Knaster. Ci sarebbero già stati contatti con il presidente Massimo Ferrero per proporre un'offerta, superiore a quella già presentata pochi giorni fa. Settimana scorsa ci sarebbe stato un incontro a New York, con sul piatto 50 milioni di euro più 30 per ripianare i debiti.

Ferrero avrebbe detto di no alla prima offerta, ma tra poco dovrebbe arrivarne una con più soldi in ballo.

Procede invece parallelamente al discorso proprietà quello legato alla panchina. Marco Giampaolo potrebbe infatti salutare dopo tre anni: sembra si possa andare verso la risoluzione, con l'ufficialità che potrebbe arrivare lunedì.