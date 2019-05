Rivoluzione Roma: Di Lorenzo e Willems obiettivi per la fascia

Roma, sarà rivoluzione nel 2019-2020: per quanto riguarda gli esterni piacciono Di Lorenzo dell'Empoli e Willems dell'Eintracht Francoforte.

A prescindere dal piazzamento finale in classifica ed a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore ed il nuovo direttore sportivo, la edizione 2019-2020 sarà una squadra fortemente rivoluzionata.

De Rossi ha detto addio, potrebbero fare altrettanto Kolarov, Manolas e Dzeko. Per rinforzare la rosa serviranno un difensore centrale, un portiere, due terzini, un regista e due attaccanti.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, per quanto riguarda le fasce, i nomi sul taccuino sono in primis quelli di Di Lorenzo dell' (piace tanto anche al ) e Willems, classe 1994 in forza all' Francoforte. Tornerà dal prestito al Luca Pellegrini.

In porta Mirante sarà affiancato da un titolare: piace Cragno, valutato 30 milioni di euro dal Cagliari. L'alternativa è Perin, chiuso alla da Szczesny.

Difesa, centrocampo ed attacco. Per il ruolo di centrale l'obiettivo è Mancini dell', in regia occhi su Tonali del . Llorente del e Max Kruse del vengono monitorati per il reparto offensivo.