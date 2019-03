Rivoluzione nella Liga: basta match il lunedì, si giocherà sabato e domenica

Il presidente della RFEF ha annunciato che nella Liga non si giocherà più di lunedì: si lavora anche per eliminare il venerdì.

Continuano i cambiamenti in Spagna. Dopo aver sancito che a partire dal prossimo anno la Supercoppa spagnola non si giocherà più con match di andata e ritorno, ma con una Final Four che vedrà impegnate le prime due squadre della Liga e le due finaliste della Coppa de Re, ecco arrivare una importante novità anche per quanto riguarda il campionato.

NO HABRÁ MÁS FÚTBOL LOS LUNES.

A partir de la próxima Temporada en @laliga habrá fútbol sábados y domingos

Veremos qué ocurre con los viernes, si llegamos a un acuerdo bueno para todos.

El negocio es importante pero más los aficionados

Somos la @rfef#SomosFútbol pic.twitter.com/hp8R01hPSv — Luis Rubiales (@LuisRubiales) 1 marzo 2019

L'annuncio lo ha dato il presidente della RFEF Luis Rubiales su Twitter. Niente più partite il lunedì, ma solo il sabato e la domenica. E si sta lavorando anche per vedere di non giocare nemmeno il venerdì.