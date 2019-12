Rivoluzione Cina: tetto salariale ma più stranieri

I nuovi stranieri potranno guadagnare al massimo 3 milioni annui. Rispetto al passato però potranno giocare quattro a squadra e non tre.

Più stranieri, meno denaro. E' questa la decisione della Superlega cinese in vista del 2020 e del nuovo campionato. Da gennaio, infatti, il calciomercato cinese potrebbe perdere appeal, visto l'allargamento del numero di stranieri arruolabili dalle squadre del torneo, con conseguente però limitazione agli ingaggi.

Passano a sei infatti i giocatori che i club potranno tesserare, per un massimo di quattro in campo: aumenta di una unità in questo caso l'utilizzo dei big stranieri, che come ogni anno arriveranno sopratutto da Europa e Sud America. D'altra parte, però, ci sarà un tetto salariale.

Rispetto al passato nessuno potrà guadagnare più dell'equivalente di tre milioni di euro all'anno, mentre per i giocatori cinesi, il tetto sarà di 10 milioni di yuan, pari a circa 1,2 milioni di euro. Una precisa limitazione alle spese pazze dell'ultimo decennio e agli ingaggi da record.

La cifra per i giocatori cinesi potrà essere aumentata al massimo del 20% per quelli convocati in Nazionale, ma l'ammontare complessivo degli stipendi pagatinon potrà essere superiore al 60% delle entrate complessive della società. Insomma, circoleranno molti meno milioni rispetto al passato.

Basti pensare che nella sua breve parentesi in , allo Shanghai Shenhua arrivò a prendere 38 milioni di euro annui: ora un financial fair play deciso, per provare a far crescere i giocatori locali senza bisogno di dover strapagare gli stranieri provenienti da ogni parte del mondo.

Con le nuove regole sembra saltare dunque la possibilità di vedere campioni di prima fascia dei top cinque campionati europei in Cina. Su tutti Gareth Bale, che ripresosi un posto importante al difficilmente approderà in Asia per tre milioni di euro.