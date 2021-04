Rivoluzione Champions: la quinta di Serie A può essere ripescata

Le due squadre con ranking più alto non qualificate direttamente alla Champions saranno ripescate. Rummenigge cita la Juventus.

Mentre la Superlega è stata sospesa, la Champions League ha presentato le proprie novità per la stagione 2024/2025. Tra quelle più importanti sicuramente l'allargamento della fase a gironi da 32 a 36. Quattro nuovi posti assegnati in base a diversi criteri.

Uno di questi, ovvero il terzo, vede gli ultimi due posti assegnati ai club con i coefficienti più alti, ma che non sono riusciti a qualificarsi direttamente per i gironi di Champions League, ma si sono qualificati per la fase preliminare del torneo oppure in alternativa per l'Europa League o la nuova Europa Conference League.

Tradotto, anche una squadra quinta classificata nei maggiori campionati europei potrebbe giocare la fase finale della Champions League, ma dovrebbe avere un ranking molto alto. A parlarne ai microfoni di Tuttosport il CEO del Bayern, Rummenigge, che ha preso come esempio la Juventus:

"Con la nuova Champions la Juventus probabilmente sarebbe ripescata per una questione di ranking anche arrivando quinta. In Germania si è discusso molto di questa novità, io sono davvero indeciso. Sono stato un calciatore e per me la qualificazione è sacra".

Gli altri due posti per i gruppi di Champions andranno invece ad un club della quinta nazione nel ranking per coefficienti UEFA - attualmente la Francia - e a quello vincitore del campionato della nazione con il coefficiente più alto tra tutte le vincitrici non qualificate direttamente per i gironi.

La decisione dell'UEFA di assegnare un posto ad una squadra non qualificata alla Champions è stata vista da molti come un avvicinarsi alle idee della Superlega, una sorta di aiuto nei confronti di una big che non ha conquistato sul campo i gironi del massimo torneo.

Se tale cambiamento della Champions League fosse già in vigore per l'edizione 2021/2022, in virtù dell'attuale ranking UEFA e dell'attuale situazione dei top campionati europei (Premier, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1), i due posti del terzo criterio verrebbero assegnati a Tottenham e Liverpool. Subito dopo ci sarebbero Roma, Borussia Dortmund e Napoli, anch'esse attualmente fuori dai primi quattro posti nei rispettivi campionati.