Rivincita Minala: Inzaghi lo convoca per Lazio-Sampdoria

Dopo i 18’ giocati in Coppa Italia, nuova soddisfazione per Joseph Minala: il centrocampista è stato convocato per Lazio-Sampdoria.

Quella di Joseph Minala è una stagione che all’improvviso ha preso una piega quasi inaspettata. Dopo mesi vissuti da fuori quota nella Primavera della , il centrocampista camerunense è tornato, a sorpresa, ad essere nei piani di Simone Inzaghi.

Inserito al pari di Djavan Anderson nella lista dei 25 giocatori schierabili in a gennaio, dopo che ad inizio stagione era stato escluso, Minala è ad oggi un giocatore sul quale si può contare a tutti gli effetti e, a quanto pare, il tecnico biancoceleste ha tutta l’intenzione di farlo.

Dopo averlo convocato per l’ultima partita di Coppa vinta contro la (Minala ha anche giocato gli ultimi 18’ tornando a calcare il prato dell’Olimpico con la prima squadra), il centrocampista è stato aggregato al gruppo anche per la sfida sfida di campionato che alle 15 vedrà i capitolini impegnati contro la .

Una ‘rivincita’ importante per Minala che, dopo le stagioni vissute in prestito in Serie B alla , sembrava solo in attesa di una società pronta a contare su di lui. A 23 anni potrebbe tornare a giocare una partita di Serie A, cosa che non fa dal 18 maggio del 2014, quando scese in campo per 2’ in un match della 38esima giornata contro il .