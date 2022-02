La rivincita di Kenedy: campione del mondo dopo aver perso la finale di Libertadores

Lo scorso 27 novembre, il Palmeiras faceva sua la Copa Libertadores battendo per 2-1 ai tempi supplementari il Flamengo in finale: tra gli sconfitti c'era anche Kenedy, che ieri si è preso una rivincita niente male sul Verdão.

Il centrocampista brasiliano era in prestito al club rubronegro dal Chelsea, dove è tornato all'inizio del nuovo anno: giusto in tempo per prendere parte al trionfo nel Mondiale per Club, proprio sul Palmeiras.

Un'incredibile rivincita personale per Kenedy, rimasto però sempre in panchina ad Abu Dhabi: poco male per il classe 1996, che al triplice fischio ha potuto festeggiare la conquista del titolo mondiale coi 'Blues'.

A rendere il tutto 'grottesco' è anche la modalità della vittoria del Chelsea, esattamente la stessa che due mesi e mezzo fa consentì al Palmeiras di far sua la Copa Libertadores: 1-1 dopo i primi 90 minuti e rete decisiva ai supplementari, ieri di Havertz su calcio di rigore (a novembre era toccato a Deyverson).

Un sogno ad occhi aperti per Kenedy, destinato a rimanere ai margini dell'undici titolare di Tuchel nel prosieguo della stagione: 'macchia' che però non cancellerà mai un successo che per gli almanacchi porta anche il suo nome, dimostrazione che la vita è in grado di regalare finali impronosticabili soltanto fino a poche settimane fa.