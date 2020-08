Rivincita Conte: prima finale europea da allenatore

Per la prima volta in carriera, Conte si giocherà un trofeo europeo dopo aver trionfato in Italia e in terra inglese.

Una sicurezza in campionato, prima con la e dunque con il , deludente in Europa. Antonio Conte è sempre stato visto così da quando ha iniziato ad allenare in bianconero, proseguendo poi con i Blues. Ora però, con l', giocherà la prima finale, con l' lì davanti.

Il 5-0 in semifinale allo , devastato sopratutto nella seconda frazione, ha spalancato la porta alla finale di Europa League, una novità per Conte e una prima volta per una squadra italiana nel nuovo millennio, viste le tante stagioni senza squadre provenienti dalla .

Tra queste anche la Juventus di Conte, che nel 2013/2014 venne eliminata dal nella semifinale di Europa League. Prima e dopo diverse delusioni per il tecnico puglese, al massimo arrivato ai quarti di con i bianconeri (agli ottavi col Chelsea).

Con l' invece Conte ha raggiunto i quarti dell'Europeo, prima di vedere il sogno di qualcosa in più spezzato dai rigori contro la . Retrocesso dalla Champions 2020, ora è tutto al passato, visto il cammino vincente in Europa League, con il come ultimo ostacolo.